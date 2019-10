Achtung Autofahrer: Landkreis Vorpommern-Rügen schafft sich mobilen Blitzer an

Stralsund

Der Landkreis Vorpommern-Rügen schafft für 150 000 Euro einen neuen Blitzer an. Das Modell dürften viele Autofahrer schon mal in der Region gesehen haben. Der weiß-graue Blitzer kam zum Beispiel an verschiedenen Stellen am Rügenzubringer zum Einsatz. Es handelt sich dabei um einen sogenannten „ Enforcement Trailer“ der Firma Vitronic mit Sitz in Wiesbaden. Das Gerät ist semistationär, das heißt, es ist mobil, kann aber über einen längeren Zeitraum, etwa mehrere Tage oder Wochen, an einem Standort abgestellt werden.

In der Vergangenheit hatte sich der Landkreis nach Angaben von Landrat Stefan Kerth ( SPD) ein solches Gerät immer wieder ausgeliehen. Kosten dafür pro Jahr: 84 400 Euro. „Ich denke, dass sich die Investition für ein neues Gerät rechnen wird“, sagte er auf der jüngsten Sitzung des Kreistages. Fotos wird der Blitzer ausschließlich im Landkreis schießen, ein Verleih ist nicht vorgesehen.

Einsatzpunkte werden wöchentlich festgelegt

Wo genau der Blitzer aufgestellt werden soll, ist noch offen. „Die wöchentlichen Einsatzpunkte und -fahrten werden auf Verwaltungsebene konkret abgestimmt“, sagt Markus Zimmermann, Leiter des Fachdienstes Ordnung in der Kreisverwaltung. „Die Unfallschwerpunkte werden regelmäßig in der Verkehrsunfallkommission des Landkreises besprochen und umfangreich ausgewertet.“ Wegen neu auftretender Unfallschwerpunkte stimme sich die Verwaltung mit der Polizei ab. „Besondere Aufmerksamkeit erfahren natürlich Verkehrsschwerpunkte wie Schulwege.“

Gerade dort hält Christian Hieff, Sprecher des ADAC Hansa, Geschwindigkeitsüberwachungen für sinnvoll. Nachhaltiger wäre es aber, würde sie nicht nur ein Gerät, sondern ein Polizist durchführen: „Wenn der Autofahrer von einem Polizisten mit der Kelle herausgewunken wird, dann kann er direkt mit dem Verstoß konfrontiert werden.“ Das mache einen ganz anderen Eindruck, als wenn man nach sechs Wochen später einen Brief bekommt und einen Geldbetrag überweisen muss. „Eine tolle Aktion ist es auch, wenn Polizisten Schulkinder sozusagen als Hilfssheriffs hinzunehmen, die dann den Autofahrern ins Gewissen reden können“, führt Hieff aus.

„Das hebt die Verkehrsmoral nicht“

Grundsätzlich hält er die Anschaffung eines semistationären Blitzers für sinnvoll, wenn damit Unfallschwerpunkte überwacht werden und sie nicht dort hingestellt werden, wo viele Verstöße zu erwarten sind. Wenn tagsüber in der Ferienzeit zum Beispiel auf dem Rügenzubringer geblitzt werde, seien Akzeptanz und Einsicht eher gegeben als wenn nachts geblitzt werde und ein Autofahrer statt 100 auf der leeren zweispurigen Straße 120 km/h fahre. „Das hebt die Verkehrsmoral nicht. Hier wären flexible Tempolimits besser.“

Der gemietete Blitzer war in der Vergangenheit 17 Wochen im Jahr an verschiedenen Standorten im Einsatz. Rund 5800 Verkehrsverstöße wurden festgestellt. Unter den zu schnellen Fahrern waren 61 zudem nicht angeschnallt, 19 hatten ein Handy am Ohr. Gemessen wurde unter anderem an der B 96n auf Rügen, wo in einer 70er-Zone der Schnellste 71 km/h zu viel auf dem Tacho hatte. Geblitzt wurde auch auf dem Rügenzubringer bei der Abfahrt Miltzow, auf der L 29 zwischen Binz und Prora und der L 292 bei Lobbe auf Rügen, berichtet Zimmermann.

Mehr als 60 km/h zu viel – in einer 30er-Zone

Den schlimmsten Raser erwischte der „ Enforcement Trailer“ ebenfalls auf Deutschlands größter Insel: Auf der Kreisstraße 7 in Gnies wurde jemand erwischt, dessen Geschwindigkeitsüberschreitung in die Rubrik „61-70 km/h zu viel“ fällt. Der Regelsatz dafür: 480 Euro Strafe, zwei Punkte in Flensburg, drei Monate Fahrverbot.

Bußgeld bis zu 2900 Euro LautBußgeldrechner des ADAC reicht der Bußgeldkatalog in Deutschland von zehn Euro für bis zu zehn km/h zu viel außerorts bis zu 680 Euro für mehr als 70 km/h zu viel innerorts, was durch zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot ergänzt wird. In anderen europäischen Ländern sind die Höchststrafen deutlich höher. Wer zum Beispiel in Norwegen mehr als 50 km/h drüber ist, muss sich auf mindestens 1000 Euro Strafe einstellen. In Frankreich sind es gar 1500 Euro. Auch die Österreicher langen zu: Bis zu 2180 Euro Strafe sind drin. Den europäischen Spitzenwert liefert Großbritannien: Bis zu 2900 Euro können fällig werden.

Rund 5,4 Millionen Euro wird der Landkreis 2019 durch Bußgelder einnehmen, sagt Zimmermann. 300 000 Euro sind Einnahmen aus sonstigen Ordnungswidrigkeitsverfahren, etwa in den Bereichen Veterinär, Bau, Umwelt oder anderen, der Rest entfällt auf den Verkehr.

In Stralsund sind in den vergangenen drei Jahren rund zwei Millionen Euro an Bußgeldern zusammen- gekommen. Im Schnitt werden in der Kreisstadt rund 25 000 Fahrzeuge pro Jahr beim zu schnellen Fahren erwischt – jedes 20. kontrollierte Auto überschreitet die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

