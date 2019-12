Bummel über den Weihnachtsmarkt: „Socken gehen immer“

Rügen

Der erste Glühwein und die ersten Mutzen sind konsumiert. Liebhaber der Vorweihnachtszeit fanden am ersten Adventswochenende verteilt über die Insel diverse Möglichkeiten eines ersten Weihnachtsmarktbesuches.

In den DRK-Werkstätten in Bergen hatten sich Hobbyhandwerker und Kleingewerbetreibende zum Adventsbasar zusammengefunden. Silvia Bierwerth hat dafür im Vorfeld 62 verschiedene Aussteller gewinnen können. „Im September wird begonnen die Teilnehmer abzufragen“, sagte die Organisatorin beim DRK. Die Hallen und der Außenbereich wurden somit nicht nur mit einem köstlichen Duft der vielen Backwaren gefüllt, sondern boten vor allem Weihnachtsdekorationen vom Adventskranz bis zum Schwibbogen und Geschenkideen.

Viele Aussteller, die sich das ganze Jahr über in der Freizeit ihrem Hobby widmen, finden hier dankbare Abnehmer. Weihnachtssterne, Holzarbeiten und Strickwaren wechselten den Besitzer. „Und Socken gehören dazu, die gehen immer“, bestätigt Silvia Bierwerth. In der familiären Atmosphäre treffen sich auch die Händler gerne wieder. „Dann werden sogar untereinander vorher schon Bestellungen aufgegeben“, weiß die Organisatorin.

Aber auch die Werkstätten selbst, haben sich mit eigenen Produkten darauf vorbereitet. „Es ist für uns von Bedeutung, dass die Leute sehen, was hier passiert. Es ist wie ein Tag der offenen Tür“, sagt Werkstattleiter Sören Baumeister. Wo sonst Möbel gebaut werden, schmücken nun jedoch Weihnachtsartikel die Tische. „Keramik ist sehr gefragt. Mit solch einem Verkauf haben wir nicht gerechnet“, sagt Christiane Seidel, die sonst in der Schneiderei tätig ist.

Die Mitarbeiter werden immer wieder kreativ, wenn es darum geht, die Besucher mit neuen Produkten zu überraschen. Leere Süßigkeitentüten dienen mit Stoff ausgekleidet und mit einem Reißverschluss versehen dann als Taschen für Stifte, Spielzeuge oder Kosmetikartikel. So ist es die Warenvielfalt des DRK-Adventsbasars, die die Menschen jedes Jahr anzieht.

Auf allgemeine Begeisterung stießen auch die „Putbusser Weihnachtswelten“, die am Wochenende an drei Standorten der weißen Stadt stattfanden. „Am besten finde ich, dass es ein Fest von Putbussern für Putbusser ist“, freute sich Bürgermeisterin Beatrix Wilke. Buden waren eigens hergestellt, die Dekoration mit viel Liebe zum Detail erstellt und selbst die Laternen an der Alleestraße mit Weihnachtsbäumen geschmückt worden. In einem Zelt boten Kunsthandwerker regionale Besonderheiten an und auf drei Bühnen gab es kulturelle Angebote.

Von Wenke Büssow-Krämer