Demmin

Die beeindruckende jungslawische Burganlage aus dem 8. Jahrhundert am Zusammenfluss von Trebel und Peene bei Demmin umfasst eine Fläche von einem Hektar. Sie ist Teil eines der bedeutendsten Ensembles der frühen Geschichte Pommerns, der allerdings bislang immer noch eher ein Geheimtipp ist. Nahe des Flusses steht die Ruine des Hauses Demmin, des ältesten Profanbaus Pommerns.

1127 wird die slawische Burg erstmals erwähnt, informierte Katrin Werner bei einer Führung die Teilnehmer der Jahrestagung der Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst. Als der Sachsenherzog Heinrich der Löwe (1129 bis 1195) 1164 über Pommern und die Obodriten siegte, wurde die Burg zerstört aber danach wiederaufgebaut. 1177 hat sie der Sachsenherzog bei einer Belagerung endgültig dem Erdboden gleichgemacht. Nachdem Heinrich der Löwe drei Jahre später seine Reichslehen verlor, gerieten die Pommern unter die Herrschaft der damaligen Ostseegroßmacht Dänemark. 1211 wurde ein Wehrturm errichtet.

Residenz der Pommernherzöge nach Sieg über die Dänen

Katrin Werner zeigt ein Bild der Ruine vor der „Sicherung“ Quelle: Eckhard Oberdörfer

Nachdem die Dänen 1227 bei Bornhöved gegen das Heer einer Fürstenkoalition unterlagen, begann die große Zeit des Hauses Demmin. Ab 1232 erfolgte der Ausbau zur Burg der Herzöge von Pommern. „Bis zum Tod Herzogs Wartislaw III. im Jahre 1264 war die Burg Residenz der Herzöge“, berichtet Katrin Werner. Das heißt, sie war bevorzugter Aufenthaltsort des seit 1219 regierenden Herzogs aus dem Greifengeschlecht, der beispielsweise Demmin und Greifswald das Stadtrecht verlieh. In seiner Regierungszeit kamen schon vermehrt deutsche Siedler in das Land am Meer. Weil Wartislaw III. keine Söhne, sondern nur eine Tochter hatte, folgte auf ihn sein Vetter Barnim I., das war das Ende der Residenz Demmin. Begraben wurde Wartislaw III. im Kloster Eldena.

Die Ruine des nach italienischem Vorbild errichteten Herrenhauses Quelle: Eckhard Oberdörfer

Mit elf Tonnen Schießpulver Turm gesprengt

Laut Werner war dieses Pommernschloss dann lange Sitz eines Vogtes, zuständig für die Verwaltung des umliegenden Landes. Eine Beschreibung von 1620 erwähnt noch Torhäuser, Marstall, Wohngebäude mit Tanzsaal, gewölbte Keller, Brauhaus, Hofstall, Scheune, Kornhaus sowie Kraut-Garten. Acht Jahre später kam der Dreißigjährige Krieg nach Pommern, Haus Demmin wurde bei den Auseinandersetzungen zerstört. „1648 hat der spätere schwedische Festungsbaumeister Erik Dahlberg den noch verbliebenen Turm mit elf Tonnen Schießpulver gesprengt“, so Katrin Werner. Besitzer des Hauses Demmin war zu diesem Zeitpunkt seit eineinhalb Jahrhunderten die Familie von Podewils.

„Sie ließ 1840 ein Herrenhaus bauen“, so Werner. Es war ein prachtvolles, dreieinhabgeschossiges Gebäude nach italienischem Vorbild, einer Villa auf einer Insel im Lago Maggiore, wie Katrin Werner berichtete. Es sei sehr prächtig ausgestattet gewesen, unter anderem mit Bildtapeten, auf denen die Podewilsschen Herrenhäuser dargestellt waren. 1881 sei Haus Demmin an die Familie von Rohr verkauft worden. Sie besaßen Haus und Gut bis zur Bodenreform 1945. „Der letzte Besitzer Hansjoachim von Rohr, eckte in der NS-Zeit drei Mal böse an und wurde inhaftiert“, erzählt Werner. Bei der Enteignung sei der Regimegegner dennoch als großer Nazi und Reaktionär bezeichnet worden. Er starb 1971 in der Bundesrepublik. 1991 erhielten seine Nachfahren Haus Demmin zurück. In der DDR wurde das Herrenhaus ab 1948 als Schule und später bis 1986 als Internat genutzt. Dann stand es leer. „Die von Rohrs wollten das Herrenhaus nach der Wende sanieren“, erzählt Werner. „Aber Demmin machte sehr harte Auflagen.“

Feuerwehr fehlte Löschwasser

Gedenktafel am Herrenhaus Quelle: Eckhard Oberdörfer

In den ersten Januartagen 1998 brannte das Gebäude. „Die Peene war zugefroren“, berichtet Werner. Nachdem das mitgeführte Wasser verbraucht war, habe die Feuerwehr dem Feuer nur noch zuschauen können. Das Gebäude brannte restlos aus und.

Seit 2004 gehört Haus Demmin der Hansestadt. Zwei Jahre später war es als ein Nationalparksitz im Gespräch. Ein Verkauf 2016 bei der Immobilienmesse Expo Real kam nicht zustande. In Kürze solle das Ergebnis einer vom Land mit bis zu 100 000 Euro finanzierten Machbarkeitsstudie für die Zukunft des Herrenhauses und die bei einer Sicherung ziemlich entstellte Ruine des ältesten pommerschen Profanbaus vorliegen, so Werner. Das Konzept soll eine nachhaltige, wirtschaftliche oder touristische Nutzung ermöglichen, eine Kostenschätzung enthalten und Betreibermodelle vorschlagen.

Von Eckhard Oberdörfer