Ärger über Raserei: Göhrenerin fordert Lösung im Stabenweg

Wenn sie die Alte Kirchstraße und den Stabenweg in Göhren runter fahren, haben etliche Autofahrer offenbar reichlich Rückenwind. Anwohner ärgern sich immer wieder über Raser, die offenbar das Verkehrsschild übersehen, das dort ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde ausweist. Aber auch in der Bahnhofstraße und in der Thiessower Straße des sonst so beschaulichen Ostseebades seien vor allem nachts Rennfahrer unterwegs.

Das Ärgernis Raserei im Ort war Thema auf der Sitzung des Bauausschusses am Mittwochabend. Eine Göhrenerin hatte in der Einwohnerfragestunde nach Lösungen im Stabenweg gefragt. Zum wiederholten Male, wie sie sagte. Sie komme jedes Jahr mit dem gleichen Problem, aber geändert habe sich bisher nichts.

Die Verkehrsteilnehmer, die durch die 30-Zone runter oder auch hochrauschen, seien meistens Einheimische, habe sie an den RÜG-Kennzeichen festgestellt. Seit dort Baustelle ist, habe der Verkehr noch zugenommen. Da Schilder nicht helfen, sollten es Geschwindigkeitskontrollen, meinte sie.

Am Ortseingang ermuntert ein sogenannter Verkehrssmiley jedenfalls erfolgreich dazu, den Fuß vom Gas zu nehmen.

Von Gerit Herold