Ärger um Kurhaussaal: Darum stand der Benefizball in Binz auf Rügen auf der Kippe

Binz

Die Benefiz-Gala in Binz auf Rügen zählt mittlerweile zu den wichtigsten gesellschaftlichen Ereignissen der Insel. Bereits zum 13. Mal fand die Veranstaltung in diesem Jahr im Kurhaussaal des Travel Charmes statt, 25 000 Euro kamen für sieben Vereine zusammen.

Doch ob auch im kommenden Jahr der traditionsreiche Ball fortgeführt werden kann, das stand zwischenzeitlich unter keinem guten Stern. Elke Hähle, die die Veranstaltung gemeinsam mit ihren Mann Bernd auf die Beine stellt, zeigte sich Anfang der Woche noch pessimistisch: „Ich denke, es ist vorbei“, sagt die Unternehmerin am Dienstag.

Benefizball unerwünscht?

Was war passiert? Wie die 65-Jährige berichtet, sah nach der vergangenen Veranstaltung im Februar noch alles gut aus. „Die tolle Stimmung bis in die frühen Morgenstunden hatte uns noch am gleichen Tag zu der Entscheidung gebracht, den Ball doch erneut am 27. Februar 2021 zu organisieren“, erzählt sie. Der Termin wurde bei der Band und Moderatorin Andrea Kathrin Loewig gleich geblockt.

Doch das Gespräch mit dem Kurhaus-Direktor fiel nicht so optimistisch aus. „Aufgrund der guten Buchungen im Hause ist es nicht wirklich gewünscht, einen solchen Benefizball zu unterstützen. Die uns angebotenen Konditionen lassen es leider nicht zu, das Risiko für eine Durchführung einzugehen“, sagt Elke Hähle.

Hotel ist verwundert über Aussagen

Bislang hätten sie keine Miete oder nur die Technik für die Veranstaltung zahlen müssen, das sollte sich nun nach Aussagen der 65-Jährigen ändern. Doch die zusätzlichen mehreren Tausend Euro würden den finanziellen Rahmen sprengen. „Wir sind voll auf die Eintrittsgelder für die Finanzierung des Abends angewiesen und wegen der Mehrkosten müssten die Tickets etwa 40 Euro teurer werden – das ist unrealistisch“, betont die Organisatorin. Alle Sponsorenleistungen gehen hingegen eins zu eins an die Vereine, wie sie betont.

Diese Aussagen verwundern jedoch im Travel Charme. „In einem Gespräch haben wir Familie Hähle mitgeteilt, dass der Benefizball jedes Jahr ein großes Investment für das Haus ist, da wir den Saal und ein paar Zimmer kostenfrei zur Verfügung gestellt haben“, sagt die Presseverantwortliche Alina Wegner von Wilde & Partner Communications. Frau Hähle hat laut ihren Aussagen demnach nach einem Angebot gefragt. „Erst bei dieser Recherche ist uns die genaue Höhe des Preises bewusst geworden und wir haben ein dementsprechendes Angebot gemacht und gefragt, ob man nicht mehr Sponsoren gewinnen kann.“ Daraufhin habe es dann keine Antwort mehr gegeben.

„Es gibt keinen vergleichbaren Saal auf der Insel“

Wie Elke Hähle nun am Donnerstag aber mitteilte, ist es aufgrund der OZ-Nachfrage zu neuen Entwicklungen gekommen. „Der Kurhaus-Direktor hat mir telefonisch versichert, dass sich an den Konditionen nichts ändern wird“, sagt die 65-Jährige. „Das freut uns natürlich sehr, denn gerade jetzt in der Corona-Krise wollen wir gemeinsam die Vereine der Insel unterstützen.“ Auf das schriftliche Angebot warte sie noch. Es werde aber weitere Gespräche geben, versichert sie.

Elke und Bernd Hähle sind die Organisatoren der Benefiz-Gala in Binz. Quelle: Christian Rödel

Ein anderer Veranstaltungsort wäre für Familie Hähle auch nur schwer denkbar gewesen. „Es gibt keinen vergleichbaren Saal auf der Insel“, ist sich die Unternehmerin sicher. Auch der Marstall in Putbus würde sich ihrer Meinung nach nicht eignen, da es zu aufwendig wäre, dort alles entsprechend einzurichten.

Insgesamt 200 000 Euro für 35 Projekte gesammelt

Insgesamt wurden durch den Benefizball in den vergangenen zwölf Jahren fast 200 000 Euro für 35 Projekte auf der Insel Rügen erlöst. Schirmherrin war immer die Bundestagsabgeordnete Dr. Angela Merkel ( CDU). Auch viele Stars kamen für die Veranstaltung nach Binz, unter anderem Sängerin Petra Zieger und Alexander Knappe, Wolfgang Lippert, Boxer Henry Maske, DDR-Radsportheld Lutz Heßlich, Innenminister Lorenz Caffier ( CDU), Karat-Sänger Claudius Dreilich und Weltklasseschwimmerin Britta Kamrau.

Von Ann-Christin Schneider