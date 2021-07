AfD und Gegendemo auf Rügen: Trillerpfeifen siegten in Bergen

Bergen

Auf der einen Seite die Alternative für Deutschland (AfD) vor rund 50 Anhängern, auf der anderen Seite das Bündnis „Rügen für alle“ mit knapp 130 Menschen. Mit Schildern, Plakaten und bemalten Pappen kamen sie zum Bergener Marktplatz, um der AfD die kalte Schulter zu zeigen. Das Vorhaben glückte, das ohrenbetäubende Geräusch von Trillerpfeifen und verschiedenen Hörnern ließ die drei Redner neben dem hellblauen Zelten sprichwörtlich verstummen.

Viele Personen hielten Schilder nach oben. Quelle: Mathias Otto

Als Andreas Kalbitz an das Mikrofon trat, schraubte sich der Pegel sogar noch um eine Stufe nach oben. Kalbitz, der aus der AfD ausgeschlossen wurde, weil er früher in der Neonazi-Organisation Heimattreue Deutsche Jugend war und das beim Parteieintritt verschwieg. Seine Rede konnten nur die Menschen im direkten Umfeld akustisch verfolgen, weil laut Auflage die Boxen maximal auf 70 Dezibel eingestellt werden durften. Damit blieben die Trillerpfeifen ganz klar Sieger an diesem Abend.

Thomas Naulin sprach vor knapp 50 Anhängern auf dem Marktplatz. Quelle: Mathias Otto

Obwohl Andreas Kalbitz aufgrund seiner Nazi-Vergangenheit nicht mehr Mitglied der AfD ist, war er gerne gesehen bei der Wahlkampfveranstaltung von Thomas Naulin. Das Motto hier: „Mehr Meinungsfreiheit und mehr Heimatliebe“. Man kennt und schätzt sich von früheren Veranstaltungen. „Außerdem ist er ein guter Redner“, sagte er im Vorfeld. Der einstige Politiker des rechten Flügels in der AfD war schon einmal im Dezember 2020 in Stralsund angekündigt, wurde aber auf Rügen von der Polizei an der Weiterfahrt in die Hansestadt gehindert, weil er sich wegen der Corona-Bestimmungen nicht in MV aufhalten durfte. Zuletzt trat er im Mai in der Hansestadt auf.

„Insel lebt von Weltoffenheit“

„Das finde ich ungeheuerlich, dass ein Mensch mit brauner Ideologie eine Bühne auf unserer schönen Insel bekommt. Wir kämpfen dafür, dass Rügen weltoffen ist und bleibt, somit hat so ein Mensch keine Chance, hier große Reden zu schwingen. Vor allem den Urlaubern müssen und sollten auch diese Botschaft rüberbringen. Deshalb hatte unser Einsatz großes Gewicht“, sagt Ben Schmidtke in den Reihen des Bündnisses „Rügen für alle“.

Knapp 150 Teilnehmer zählte die Polizei bei der Kundgebung des Bündnisses "Rügen für alle". Quelle: Mathias Otto

Sprecher Marvin Müller ist zufrieden, dass sich auch aufgrund der Kurzfristigkeit mehr als 25 Vereine, Einrichtungen sowie Einzelpersonen zu diesem Bündnis zusammengeschlossen haben, die für eine breite demokratische Zivilgesellschaft für eine bunte und weltoffene Insel stehen. „Wie weit rechts die AfD auf Rügen steht, zeigen die gemeinsamen Auftritte wie mit dem bekennenden Neonazi Andreas Kalbitz in Bergen. Unsere Insel lebt von Weltoffenheit und Willkommenskultur. Wir wollen keine Insel mit braunem Antlitz“, sagt er.

„Irgendwann ist auch mal Schluss“

Der Rüganer Heiko Miraß und gleichzeitig Finanzstaatssekretär, erinnert sich, als vor zwei Jahren der rechtsextreme Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke in Binz zu Gast war. „Und jetzt auch noch Kalbitz. Irgendwann ist auch mal Schluss. Es ist perfide, wie die AfD den Begriff Heimat verwendet und ihn für ihre Zwecke ausnutzt“, sagt er.

Dass Kalbitz und die anderen beiden Redner kaum zu hören waren, freut den Rügener Kreistagsabgeordneten Dirk Niehaus. „Ich bin begeistert, dass wir uns so laut gegen die Rechtsextremen entgegenstellen. Ein Großteil der Insel ist für eine offene Gesellschaft, und das haben wir den wenigen Menschen der AfD auf dem Marktplatz gezeigt.“

Weitestgehend störungsfrei

Aus polizeilicher Sicht verlief die Demonstration mit Stand von 20.30 Uhr weitestgehend störungsfrei, wie Polizeisprecher Mathias Müller sagte. „Wir haben unser Ziel erreicht, denn nach der Veranstaltung kamen beide Organisatoren auf die Polizei zu und bedankten sich für die Zusammenarbeit.“ Obwohl der Marktbereich im Hochsommer für mehrere Stunden gesperrt werden musste, gab es keine Komplikationen. „Die Seitenstraßen waren frei, die Autofahrer konnten somit relativ schnell den Marktplatz umfahren“, sagt er.

Von Mathias Otto