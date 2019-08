Ralswiek

Agnes Scholz (54) spekuliert, was das Zeug hält. „Sind sie nun echt oder sind sie es nicht?“ Dabei geht es um die langen schwarzen Haare der bösen Königin in neuen Stück von Störtebeker in Ralswiek. „Wir kommen schon über zehn Jahre hierher, und es ist immer wieder spektakulär“, findet die aus Kossa in Sachsen stammende Zuschauerin. Besonders begeistert ist sie vom Bühnenbild in diesem Jahr. Die Burg öffnet sich automatisch und gibt den Blick auf das Innere frei. Die Knalleffekte sind atemberaubend und die Kostüme in diesem Jahr schillern. „Die Königin hat viele verscheidenen Kleider an, die glänzen so schön“, findet Agnes Scholz. Sie und ihre Familie verbinden den Aufenhalt auf Rügen nicht nur mit dem Besuch in Ralswiek, sondern auch mit einem kleinen Urlaub. „Wir sind eine ganze Woche hier, das Wetter ist traumhaft und wir reisen mit ganz vielen tollen Eidnrücken im Gepäck ab“, sagt die 54 Jährige. Auch im Jahr 2020 werden sie und ihre Lieben wieder nach Rügen kommen, ganz sicher.

Von Christine Zillmer