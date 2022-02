Sellin

Als die Corona-Ampel im Landkreis auf Orange sprang, keimte im Ahoi-Schwimmbad kurz Hoffnung auf. Doch dann brauchte in der Bade- und Erlebniswelt in Sellin, die sich seit Mitte Dezember nicht zum ersten Mal in der Zwangspause befindet, ohnehin niemand mehr über ein mögliches Öffnungsszenario nachzudenken.

Leitungen in den Duschen geplatzt

„Wir könnten momentan für den normalen Besucherverkehr nicht öffnen. Wir haben einen großen Wasserschaden durch die lange Schließung“, erklärt Geschäftsführer Ulf Steiner. Die Leitungen für die Duschen in der Sauna seien ausgekühlt gewesen und beim Anschalten geplatzt. „Das Wasser kommt aus der Saunawand und läuft durch die Decke ins Bad und hat die Decke ruiniert“, so Steiner. Der Reparaturaufwand liege im sechsstelligen Bereich.

„Wir sind gerade dabei, die Wände aufzuschlagen“, so der Bad-Chef. Er rechnet damit, dass die Arbeiten zwei Monate andauern werden. Wann könnte das Bad überhaupt weder öffnen? „Das kann ich nicht genau sagen. Spätestens Ostern“, so Steiner.

Noch 14 freie Kursplätze

Ein Lichtblick: Schulschwimmen und Schwimmkurse sind möglich. „Für eine touristische Nutzung könnte die momentane Baustelle nicht angeboten werden, aber beim Schwimmtraining steht ja nicht so sehr die Wohlfühlatmosphäre im Vordergrund“, weiß Steiner. So startet am Montag, 7. Februar, ein „Ferienschwimmkurs“, bei dem Kinder ab sieben Jahre im Ahoi ihr Seepferdchen oder das Schwimmabzeichen in Bronze ablegen können. Weil der erste Kurs schnell ausgebucht war, wurde jetzt noch ein zweiter Durchgang aufgestockt.

Für diesen gibt es noch 14 freie Plätze. Wer für sein Kind einen davon ergattern möchte, sollte schnell sein. „Die Nachfrage ist riesig. Wir haben auch Kinder aus Stralsund dabei“, so Steiner. Aber auch nach dem Ferienkurs werde es weitergehen, wenn der Bedarf da ist. Jeder Interessent solle sich deshalb ruhig melden, auch wenn der zweite Kurs voll ist.

Schwimmbäder keine Pandemietreiber

„Das hält uns noch etwas über Wasser“, so der Bad-Chef. Der Ahoi-Kapitän greift nach jedem Strohhalm, um das Schiff durch das unsichere Fahrwasser zu steuern. „Schade, dass wir kein Fahrradverleih sind“, sagt er ironisch. Er versteht nicht, wieso Schwimmbäder in MV noch immer nicht öffnen können.

Das können auch Urlaubsgäste aus anderen Bundesländern nicht nachvollziehen. Schwimmbäder und Saunen seien auch ohne Corona Räume mit sehr hohen Hygieneauflagen und -kontrollen, so Steiner. „Sie sind keine Pandemietreiber. Im Schwimmbad gab es nachweislich noch keine Infektionen.“

Kurzarbeitergeld endet im Februar

Er telefoniere täglich mit einheimischen Dauergästen, die fragen, wo sie schwimmen oder saunieren könnten. Momentan müssten sie dafür am besten in einem Hotel einchecken. Dramatisch sei mittlerweile die Stimmung bei den 20 Mitarbeitern, die in Kurzarbeit sind und nicht wissen, wie es weitergehen soll.

„Das Kurzarbeitergeld endet Ende Februar, weil es auf 24 Monate begrenzt ist. 23 Monate sind schon um“, so Steiner. Langsam weiß er nicht mehr, wie er die Mitarbeiter trotz eines guten Teams alle halten kann. Der Chefkoch hat schon die Segel gestrichen. „Er hat gekündigt. Das kann ich auch verstehen, schließlich kann er woanders arbeiten“, so Steiner.

Seit 2016 in kommunaler Hand

„Als Unternehmen mit kommunalen Gesellschaftern sind wir leider von Überbrückungshilfen ausgeschlossen“, so Steiner. Zuständig dafür wären nicht Bund oder Land, sondern die Kommune – deren Haushalt selbst in Schieflage ist. Das Ahoi gehört seit 2016 der Gemeinde Sellin, betrieben wird es von der Ahoi! Rügen GmbH. Diese kommunale Gesellschaft ist eine 100-prozentige Tochter der Infrastrukturgesellschaft Mönchgut-Granitz (IMG).

Die IMG wurde 2020 von den Gemeinden Sellin, Baabe, Göhren und Mönchgut als Nachfolgerin der aufgelösten Tourismuszentrale Rügen gegründet. Um das 1999 für 28 Millionen D-Mark errichtete Bad nach dem Rückzug der letzten Betreiber vor der Schließung zu retten, war seinerzeit die kommunale Betreibergesellschaft durch die damaligen TZR-Gemeinden gegründet worden. Sellin hatte das Bad samt Grundstück für 1,4 Millionen Euro erworben.

Am 2. März ist Schwimmprüfung

Die Ferien-Schwimmkurse für Kinder im Ahoi beginnen am 7. Februar und finden immer montags, mittwochs und donnerstags statt. Am 2. März ist dann die Prüfung. Der Seepferdchen-Schwimmkurs fängt immer ab 16 Uhr an, der Bronze-Schwimmkurs ab 17 Uhr. Der Kurs besteht jeweils aus zehn Einheiten à 45 Minuten. Kosten: 150 Euro pro Kind. Für die Warteliste wird der Vor- und Nachname des Kindes, das Alter, welches Abzeichen angestrebt wird und eine Telefonnummer der Eltern benötigt. Anmeldung nur über: info@ahoi-ruegen.com.

Von Gerit Herold