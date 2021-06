Ahoi Rügen! Kurkartenfinanzierter Schiffsverkehr gestartet

Rügen

Lange wurde er angekündigt, jetzt ist er gestartet: der erste kurabgabefinanzierte Schiffsverkehr Deutschlands auf den Boddengewässern im Südosten der Insel Rügen. Im Amtsbereich Mönchgut-Granitz will man damit neue Maßstäbe in Sachen Mobilitätsinnovation setzten. Gemeinsam mit der Weiße Flotte GmbH wurde ein Fahrplan erarbeitet, der einen regelmäßigen Schiffs- und Pendelverkehr zwischen den Orten Sellin, Baabe, Gager, Thiessow und auch Lauterbach ermöglicht. Insgesamt sind zwei Schiffe und die solarbetriebene Fähre „Sünje“ bis zum 14. November im Einsatz. Sie befördern Übernachtungsgäste mit Kurkarte der vier Ostseebäder Sellin, Baabe, Göhren und Mönchgut sowie der Stadt Putbus kostenlos auf dem Seeweg.

Erste Elektro-Fähre in MV

Dieses Mobilitätsprojekt wurde am Montag im Selliner Hafen gemeinsam mit Christian Pegel, Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung, offiziell mit einer Fahrt mit der „Sünje“, was „Sonne“ bedeutet, eröffnet. Sie ist die erste Elektro-Fähre, die in MV schippert und pendelt zwischen den Häfen Sellin und Baabe. Das 18,50 Meter lange und 5,48 Meter breite Schiff, das 2017 in Stralsund gebaut wurde und bisher in Wolfsburg im Einsatz war, bietet Platz für 60 Passagiere.

Diese Fährlinie setze neue Maßstäbe mit einem klimaneutralen Antrieb auf Solarbasis, so der Energieminister. Damit biete man Gästen die Möglichkeit, klimagerecht und umweltfreundlich Schiff zu fahren.

Mit der Übernahme der ehemaligen Tourismuszentrale Rügen (TZR) und ihrer Umwandlung in die Infrastrukturgesellschaft Mönchgut-Granitz (IMG) verschreiben sich die Ostseebäder Sellin, Baabe, Göhren und Mönchgut als einer der wichtigsten Treiber des Tourismus auf Rügen mit knapp einem Drittel aller inselweit produzierten Übernachtungen einer gemeinsamen Sache. Sie wollen die touristische Arbeit im Südosten Rügens auf neue und innovative Wege bringen. Ein wichtiger Punkt ist dabei das Verkehrskonzept.

Die Solarfähre ist jetzt im Pendelverkehr zwischen den Häfen Sellin und Baabe im Einsatz. Quelle: Gerit Herold

Tageskurkarten gelten nicht als Fahrkarte

In der Urlaubsregion Mönchgut-Granitz können Gäste unter dem Motto „Ihre Kurkarte, Ihr Freifahrtsschein“ Verkehrsmittel im Verbund kostenfrei nutzen. Sie können neben den Schiffen auch die Ortsbusse in Sellin mit den Ortsteilen Moritzdorf, Altensien, Neuensien und Seedorf und Göhren besteigen sowie die Bäderbahnen in Sellin und Baabe und die ÖPNV-Busse in der gesamten Region von Dalkvitz über Zirkow bis zur Halbinsel Mönchgut. Busse, Bahnen und Schiffsverkehr wurden aufeinander abgestimmt. Wer zum Beispiel mit dem Fahrgastschiff in den Häfen von Sellin oder Baabe ankommt, kann direkt in die Bäderbahn einsteigen.

Wichtig: Die Fahrt mit dem Schiff muss aus Platzgründen vorher gebucht werden. Dies können die Gäste über einen QR-Code, der sich in verschiedenen Flyern der IMG-Gemeinden befindet. In dem Flyer „#freifahrtschein“ ist alles beschrieben, was der Gast kostenlos mit seiner Kurkarte nutzen kann. Tageskurkarten gelten allerdings nicht als Fahrkarte.

Ohne Auto attraktiv in der Region bewegen

„Unsere Intention ist, dass die Gäste vermehrt ihre Autos stehen lassen und sich mit unseren Angeboten eben ohne Auto attraktiv im Amtsbereich und darüber hinaus bewegen können. Natürlich beispielsweise auch in Verbindung mit eigenen Fahrrädern oder Leihfahrrädern, die nun auch vermehrt an den Häfen stehen“, erklärt Franziska Gustävel, kaufmännische Geschäftsführerin der IMG und Tourismusmanagerin des Ostseebades Mönchgut. „Wir wünschen uns, dass weniger Staus entstehen, und wir wünschen uns dadurch entspanntere Gäste und auch Einheimische.“

Die Nachfragen zum Schiffsverkehr seien die gesamte letzte Woche über schon enorm gewesen, die Gäste also sehr neugierig. „Wir hoffen, dass dieses einmalige Angebot großen Anklang findet und somit in ein neues Zeitalter der Mobilität zu starten“, so Gustävel.

Pendelverkehr zum Rügen-Markt

Neu ist der extra eingerichtete Pendelverkehr zum Rügen-Markt am Hafen von Tiessow, der immer dienstags und donnerstags stattfindet. Um den kleinen Ort verkehrlich zu entlasten, wird Thiessow an den beiden Tagen drei Mal auch per Schiff angefahren. Man kann auch von Lauterbach aus nach Thiessow fahren oder in Sellin oder Baabe zusteigen.

Noch zahlen die Urlauber in den vier Gemeinden unterschiedliche Kurabgaben von 1,25 Euro im Ostseebad Mönchgut bis 3,50 Euro im Ostseebad Sellin. Ziel sei, dass es bis zum Jahre 2023 eine gemeinsame Kurkarte in der Region gibt. Bis zum nächsten Jahr soll es auch eine gemeinsame Einwohnerkarte geben.

Von Gerit Herold