Aktivherbst: Was sind die schönsten Wanderrouten der Insel Rügen?

Bergen

Vom 2. bis 23. Oktober 2021 findet der diesjährige inselweite Aktivherbst statt. Gemeinsam mit seinen Partnern stellt der Tourismusverband Rügen ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine. Die einzelnen Veranstaltungen sind dabei so vielfältig wie auch aktiv und stehen unter den großen Themen: Aktiv sein, Natur und Umwelt bewusst erleben, raus an die frische Luft.

Der Tourismusverband will die Unterstützung der Einheimischen nutzen. Wer hat Ideen für Veranstaltungen, wer möchte sich vielleicht selbst mit einbringen? Dazu wird es am Dienstag ein Zoom-Meeting um 15 Uhr geben. „Wir stellen kurz und spritzig den Aktivherbst vor und sind auf Ihre Ideen gespannt“, so Christine Tokaji vom Tourismusverband.

Um den Teilnahmelink zu unserem Zoom-Meeting zu erhalten, melden sich Interessenten über die Webseite des Tourismusverbandes Rügen an unter: https://www.tourismus-ruegen.de/infoveranstaltungen

Von oz