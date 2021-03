Aldi auf Rügen: Run auf Corona-Tests nach wenigen Minuten beendet

Bergen

Riesen-Ansturm auf nur wenige Tests. Im Bergener Aldi an der Nonnenseestraße waren die Corona-Tests zwar angekommen, jedoch binnen nur weniger Minuten vergriffen. Es seien aber weitere Lieferungen angekündigt. Sagte eine Mitarbeiterin. Wann genau diese eintreffen würden, konnte sie allerdings nicht sagen.

So oder ähnlich gestaltete sich der erste Tag des Verkaufs der Corona- Schnelltests durch den Discounter offenbar flächendeckend. Allerorten war der Verkaufsstart von Antigentests bei Aldi schon nach kurzer Zeit wieder beendet. An vielen Filialen hätten Menschen bereits am frühen Morgen vor den Filialen Schlange gestanden, um ein Set der begehrten Tests zu erwerben. Die als Aktionsware an der Kasse verkauften Pakete zum Preis von 24,99 Euro enthalten je fünf Antigenselbsttests. Die Abgabe war auf eine Packung pro Person begrenzt.

Auch Lidl, Rewe und Edeka stehen in den Startlöchern

Da die Filialen aber nur wenige Exemplare der Testpakete vorrätig hatten, seien diese kurze Zeit darauf ausverkauft gewesen. An einigen Standorten informierten Schilder darüber, dass der Artikel nicht mehr erhältlich, Nachschub aber unterwegs sei.“ Neben dem Standort Bergen betreibt Aldi auch Filialen in Sagard, Sassnitz und Sellin.

Im Onlineshop wird die Fünferpackung für den Privatgebrauch für 21,99 Euro angeboten. Wie bei allen für Laien zugelassenen Produkten wird der Abstrich im vorderen Nasenbereich genommen. Nach etwa einer Viertelstunde liefert der Antigentest das Ergebnis.

Auch der Konkurrent Lidl und die Supermärkte von Rewe und Edeka haben das Thema auf dem Schirm. Die Drogeriemarkt-Ketten Rossmann und dm wollen mit dem Verkauf am Dienstag beginnen. Apotheken wollen die Produkte ebenfalls anbieten. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hatte am 24. Februar die ersten Sonderzulassungen für Tests zur Eigenanwendung durch Laien erteilt.

