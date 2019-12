Aldi und Nahkauf in Bergen schließen: Anwohner müssen monatelang auf Discounter verzichten

Bergen

Schon seit Jahren wird darüber diskutiert, wie sich die Fläche hinter der Aral-Tankstelle als Nahversorgungsstandort entwickeln soll. Fest steht jetzt, dass Aldi und Nahkauf im Stadtteil Rotensee schließen. Im Frühjahr 2020 rollen hier die Bagger. An gleicher Stelle will die Discount-Handelskette einen neuen Markt bauen. Nebenan öffnen Fachmärkte ihre Türen. Die Bauzeit soll weniger als ein Jahr betragen.

Keine Einkaufsmöglichkeit vor der Haustür für knapp 5000 Anwohner

Doch dieses Bauprojekt ist mit einer großen Umstellung für die Bürger dieses Stadtteils verbunden. Wie eine Anwohnerin in der Oktobersitzung der Stadtvertretung vortrug, bestehe im kommenden Jahr für knapp 5000 Anwohner das Problem, dass sie keine Einkaufsmöglichkeit vor ihrer Haustür haben. „Es sollten Lösungen gefunden werden, die die Nahversorgung dieser Einwohner absichern“, sagte sie und wies darauf hin, dass viele ältere Menschen in diesem Stadtteil wohnen, die ihre täglichen Einkäufe nur mit Rollatoren und Rollstühlen erledigen können. „Sie sind somit auf kurze Einkaufswege angewiesen“, berichtete die Frau. In der Bauphase stehe für sie nur noch der Norma-Markt zu Verfügung – rund 1,2 Kilometer vom Aldi-Markt entfernt.

Zusätzlicher Stadtverkehr

Tausende Einwohner müssen demnach monatelang auf andere Supermärkte im Stadtgebiet ausweichen. Da die Verwaltung keine eigene Verkaufseinrichtung bauen und betreiben kann, sei anderweitig nach Lösungen gesucht worden. Die Stadt arbeite derzeit mit Hochdruck daran, wie Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) in der Novembersitzung sagte.

Es hatte ebenfalls ein Gespräch zwischen Verwaltung und Vertretern der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) gegeben. „Es ist für die Bewohner aus Rotensee ein zusätzlicher Stadtverkehr zu Einkaufseinrichtungen angedacht“, sagte sie. Die Leute sollen bequem in der Zeit der Bauphase zu den Supermärkten in Bergen gelangen können. „Ein entsprechendes Angebot des VVR wird Anfang Januar erwartet“, so Anja Ratzke.

„Der Mietpreis war zu hoch“

Zum 31. März 2020 hatte die Passat-Grundstücks GmbH mit Sitz in Weimar das bestehende Mietverhältnis für den Lebensmittelmarkt Nahkauf gekündigt. Betreiber Jens-Uwe Stahn bedauert, dass er nach zehn Jahren schließen muss. Diese Entscheidung kommt für ihn aber nicht überraschend. „Nach den Querelen der vergangenen Jahre, was den Mietvertrag betrifft, habe ich damit rechnen müssen, dass es einmal soweit sein wird“, sagt er.

Zuletzt hatte er nur noch Ein- oder Halbjahresverträge bekommen. „Vor zwei Jahren lag ein neues Angebot auf dem Tisch. Zu anderen Bedingungen hätte ich weitermachen können. Doch der damals angebotene Mietpreis war viel zu hoch“, so Jens-Uwe Stahn. Einige der zehn Mitarbeiter haben bereits gekündigt und werden demnächst gehen. „Über die anderen Mitarbeiter mache ich mir keine Sorgen. Auf der Insel werden händeringend Leute aus dem Einzelhandel gesucht.“ Einen neuen Markt in Bergen oder auf der Insel wird er nicht mehr öffnen, „ich habe keinen adäquaten Standort finden können“.

Sechs bis acht Monate Bauzeit geplant

„Wir befinden uns derzeit in der Ausschreibungsphase und sind bestrebt, zügig mit den Arbeiten zu beginnen“, sagt Alexander Lettau, Projektleiter der Passat-Grundstücks GmbH. Auch der Aldi-Markt wird zu Beginn des Jahres seine Filiale schließen. Dafür wird das bestehende Gebäude abgerissen und durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzt. „Die Bauphase wird zwischen sechs und acht Monate umfassen“, sagt Aldi-Sprecher Dr. Axel vom Schemm. Den exakten Baustart konnte er allerdings noch nicht nennen.

Neuer Aldi mit mehr Verkaufsfläche

„Wir planen, den Aldi-Markt im Zuge der Modernisierung des gesamten Aldi-Nord-Filialnetzes nach unserem neuen Filialkonzept zu gestalten. Der Fokus liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sowie einem vergrößerten Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren für unsere Kunden“, sagt er. Dafür soll die Verkaufsfläche von bislang 880 auf künftig 1042 Quadratmeter vergrößert werden, mit einem Erweiterungspotenzial von weiteren 200 Quadratmetern. Die neue Filiale soll zudem mit einem modernen Licht-, Farb- und Energiekonzept ausgestattet werden. „So nutzen wir beispielsweise die Abwärme der Kühltruhen und Kühlwandschränke zur Beheizung beziehungsweise Kühlung des Marktraums“, sagt Dr. Axel vom Schemm.

Wie Projektleiter Alexander Lettau sagt, wird im Fachmarktzentrum Platz für sieben Mieter sein. Bisher steht fest, dass dort die Unternehmen Kik, Tedi und Woolworth Filialen errichten werden. Mit weiteren künftigen Mietern stehe die Passat-Grundstücks GmbH in Verhandlungen.

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto