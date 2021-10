Rügen

Krimis werden auch in Stralsund oder auf Usedom gedreht und auch auf der Bühne der Störtebeker Festspiele auf Rügen rummst es tüchtig. „Bei uns wird noch nicht geschossen“, sagt Festival-Chefin Anna-Theresa Hick. Die Entwicklung der Feuerwaffen steckte zu Zeiten des um 1360 geborenen Klaus Störtebeker noch in den Kinderschuhen. Aber darauf, dass beim Einsatz von Schwarzpulver für die zahlreichen Explosionen niemand zu Schaden kommt, achten am Set in Ralswiek Fred „Feuerstein“ Braeutigam und sein Sohn Tim, genannt „TNT“.

Gehören Waffen beim Filmdreh in Deutschland zu den Requisiten der Protagonisten, dann werden sie akribisch kontrolliert von sogenannten Waffenmeistern, damit eben genau so ein schrecklicher Vorfall wie in New Mexico nicht geschieht, weiß auch Claudia Maxelon, die für die Öffentlichkeitsarbeit der ZDF-Produktion „Freunde sind Meer“ zuständig ist, die derzeit auf Rügen gedreht wird.

In der Herzkino-Kino-Reihe werde zwar nicht geschossen, aber die Film-Frau kann auf einschlägige Erfahrungen zurückgreifen. „Als ich vor Jahren für ein Foto-Shooting eine unbrauchbar gemachte Requisiten-Waffe benötigte, durfte ich die nicht einmal im verschlossenen Koffer in der Hamburger S-Bahn befördern“, erzählt sie.

Scharfe Waffe am Set – Geht das in Deutschland überhaupt?

In Deutschland sei ein Fall wie der in den USA schon wegen des wesentlich restriktiveren Waffenrechts nicht denkbar. Dadurch sei es in dem konkreten Fall von Alec Baldwin überhaupt erst möglich gewesen, dass eine scharfe Waffe am Set verfügbar war. Zudem habe es sich um eine Low-Budget-Produktion gehandelt, in der eine junge und unerfahrene Frau für das gesamte Waffen-Arsenal der für den Western nötigen Revolver zuständig gewesen sei.

„Nach meinen Informationen hatten sich einige Gewerkschaftsmitglieder bereits vom Set entfernt, weil es ihnen dort nicht ausreichend sicher erschien, nachdem zuvor mit einer scharfen Waffe Schießübungen absolviert worden waren“, so Claudia Maxelon. In Deutschland werde allenfalls mit Platzpatronen gearbeitet, von denen allerdings auch eine Gefahr ausgehen könne, wenn sie im Nahbereich angewendet würden.

