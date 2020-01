Stralsund

„Der Zopf meiner Großmutter“ heißt das jüngste Buch von Alina Bronsky, das die Erfolgsautorin am 24. Januar 2020 in Stralsund vorstellen wird. Die 1978 in Russland geborene Schriftstellerin lebt seit Anfang der Neunzigerjahre in Deutschland. Ihr Debüt-Roman „Scherbenpark“ ist inzwischen Schulstoff. „ Baba Dunjas letzte Liebe“ begeisterte alte wie junge Leser und war 2015 für den Deutschen Buchpreis nominiert. Mit „Der Zopf meiner Großmutter“ setzt die sympathische Autorin ihre Erfolgsserie fort. Wieder steht eine einprägsame Frauengestalt im Mittelpunkt der tragik-komischen Handlung – eine sehr dominante Großmutter, die aber alles nur aus Liebe tut. Die Lesung mit Alina Bronsky beginnt um 19 Uhr im STiC-er-Theater, Frankenstr. 61. Der Kartenvorverkauf läuft über die STRANDLÄUFER Verlagsbuchhandlung, Tel. 03831/6660555, info@strandlaeufer-verlag.de

Von Wenke Büssow-Krämer