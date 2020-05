Alle Wetter: Ein Tag mit Meteorologe Stefan Kreibohm auf Hiddensee

Kloster

„Klar vorn und achtern!“ MS „Sundevit“ der Reederei Hiddensee legt minutengenau um 9.40 Uhr ab. Im Kielwasser schrumpft allmählich das idyllische Schaprode, das in diesen Tagen wie ausgestorben erscheint. An Bord nur ein paar mit Tüten, Taschen und Kartons beladene Insulaner: „Was man bei uns eben nicht bekommt“, sagen sie.

Auch ein alter Bekannter aus Rambin ist wie fast jeden Tag darunter, weil er zum Dienst nach Kloster fährt: NDR-Meteorologe Stefan Kreibohm, gebürtiger Parchimer und im März 50 Jahre jung geworden. „Wir konnten wegen Corona nicht groß feiern“, bedauert er.

Anzeige

Bootsmann Hubert Mann, ein gewichtiges Hiddenseer Urgestein, begrüßt ihn übers ganze Gesicht strahlend mit „ Moin Stefan! Wie wird das Wetter? Bleibt’s so oder wird’s endlich mal wärmer? Sonst mach ich dich verantwortlich, wenn meine empfindlichen Tomatenpflanzen erfrieren“. Kreibohm, seit 22 Jahren mit diesem rauen, aber herzlichen Küstenton wohl vertraut, kann den Ex-Fischer und Hobbygärtner beruhigen: „Nächste Woche geht’s langsam aufwärts mit den Temperaturen“.

Weitere OZ+ Artikel

Keine lauen Sommerabende

Schon sind wir mittendrin im Regionalwetter, das zwar gerade mit stahlblauem Himmel glänzt, aber auch eiskalten Wind beschert. „Den hasse ich“, gibt der Wettergegerbte zu, „aber er ist hier am Übergang zwischen Festland und Insel leider allzu häufig. Westwind ist in Stralsund daher nicht so kühl wie auf Hiddensee, weil er im Frühjahr über die kältere Ostsee streicht und dabei auch noch Fahrt aufnimmt“.

Es könne eben auch Frost geben im Mai wie dieser Tage, weil der Sandboden schneller abkühle: „Im Winter wirkt das wärmere Umgebungswasser dagegen wie eine Heizung“. Laue Sommerabende, wie er sie nach der Volksarmee-Zeit während seiner Arbeit am Meteorologischen Institut der Freien Universität Berlin oft erlebt habe, „sind indes hier ganz selten“.

Ein Tag mit Meteorologe Stefan Kreibohm auf Hiddensee: MS Sundevit bringt und holt Stefan Kreibohm tagtäglich. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Ein Katzensprung ist es für Kreibohm vom Anleger in das gegenüberliegende hübsche Reetdachhaus, das der Gemeinde gehört. Im Erdgeschoss residiert die Tourist-Information, Corona-bedingt geschlossen, im Oberstübchen mit Schlafräumen, Küche und Bad/WC Stefan Kreibohm abwechselnd mit seinem Kollegen Uwe Ulbrich. Bis 2006 arbeiteten sie im Haus „Erika“ am „Klausner“.

Sonnenaufgang und Morgenkaffee in aller Stille

Das Wichtigste ist aber ihre „Wetterküche“. Dieses „Labor“ besteht in erster Linie aus einem Computer mit diversen Bildschirmen. An den Wänden hängen Karten. Kamera, Stativ und das Mikrofon mit grauem Püschel sind die Requisiten für den täglichen Fernsehauftritt im NDR-Nordmagazin kurz vor 20 Uhr. Das muss alles am PC vorbereitet werden, den Kreibohm jetzt hochfährt.

Ein Tag mit Meteorologe Stefan Kreibohm auf Hiddensee: Stefan Kreibohm in seiner Wetterküche bei der Kartenanalyse. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Seit 5 Uhr früh schon ist er zu Hause auf Rügen für das Wetter auf den Beinen: „Gezwungenermaßen“, sagt er, „weil ich alle drei Stunden für NDR I/Radio MV den immer wieder neu angepassten Wetterbericht mache und mir vorher schon in meinem Büro die verschiedenen Wetterkarten ansehen und sie analysieren muss. Dann kann ich auch vom Garten aus den Sonnenaufgang und meinen Morgenkaffee in aller Stille genießen“.

Große Fangemeinde

Sein Sommerurlaub, den er am liebsten bei Ruhe und Einsamkeit in Wäldern und an Seen Schwedens verbringt, passt dazu. Dass sei jetzt auf der Insel auch ein bisschen so, weil die Touristen fehlen. „Manchmal kann das schon ganz schön anstrengend sein, wenn viele mich sehen und sprechen wollen, so dass ich kaum zum Arbeiten komme“.

Seine Fangemeinde ist groß. Das zeigt sich auch, als der Postbote ein Päckchen für Stefan Kreibohm bringt. Eine ältere Dame aus Hennigsdorf schreibt ihm: „Und da ich jetzt schon wochenlang zum Hausarrest gezwungen bin, habe ich…wieder angefangen zu stricken und mir vorgestellt, wie Sie im hoffentlich kommenden kalten Winter so ein Schal von mir vor einer Erkältung schützen wird“.

Ein Tag mit Meteorologe Stefan Kreibohm auf Hiddensee: Stefan Kreibohm probiert einen neuen Fan-Schal aus. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Kreibohm macht gleich mal die Anprobe – mit angedeutetem Woll-Mundschutz – und verspricht, das Strick-Kunstwerk auch zu tragen. Erst mal – kurz vor 12.30 Uhr - bekommt er von seinem Radiokollegen aus Schwerin den bereits erwarteten Anruf. Der Moderator und Kreibohm unterhalten sich locker und witzig über das Wettergeschehen im Land. Insgesamt vier Mal am Tag.

Von Naturgewalten fasziniert

Schon jetzt kristallisiere sich aus diesen Gesprächen eine Ansage fürs 29-minütige Nordmagazin heraus. Auch der „Opener“, also womit er in seinem Text anfängt. Der darf nicht länger als 90 Sekunden sein: „Wenn’s mehr ist, muss ich das Ganze wiederholen, manchmal auch mehrfach; weniger macht nichts, das schneiden die dann zurecht“. Nach all den Jahren habe er die passende Länge schon weitgehend im Gefühl: „Nur bei besonderen Wetterphänomenen geht’s manchmal vor Begeisterung mit mir durch“, leuchten seine Augen, „dann möchte ich das auch gern den Zuschauern vermitteln“.

Ein Tag mit Meteorologe Stefan Kreibohm auf Hiddensee: Stefan Kreibohm macht sich mit Equipment auf den Weg von seinem Wetterhaus zum Drehort. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Das werde dann anstrengend, „wenn mir die Leute bei der Aufnahme draußen zuschauen und Fragen stellen. Auf die möchte ich dann ja auch gern eingehen, aber beides gleichzeitig bringt mich aus dem Konzept“. Der bekannte Wetterfrosch war schon als Junge von den Naturgewalten fasziniert, „wie das ganze System so ineinandergreift“. Einer der Auslöser für seinen Berufswunsch war die Schneekatastrophe 78/79, „das hat mich als Achtjährigen tief beeindruckt“.

Den Text habe er als „grobes Gerüst im Kopf“, um dann in der Reihenfolge Nachtwetter/-temperaturen, Tageswetter/-temperaturen, Wind und weitere Aussichten in die Kamera zu sprechen. Den Standort sucht er sich entsprechend den optimalen Lichtverhältnissen und passendem Hintergrund vorher aus.

Kamera läuft auf dem Bootssteg

Wir sitzen nach der Mittagspause bei Kartoffelsalat und Würstchen aus Stralsund vor seiner „Wetterküche“ auf einer Bank in der Sonne, als eine nach Hunderten zählende Strandläufer-Schar über uns hinweg flattert. Instinktiv ziehen wir die Köpfe ein, weil plötzlich „Bomben“ auf den Rasen klatschen. „Ich habe das Gefühl“, blickt ihnen Stefan Kreibohm versonnen nach, „dass viele Tiere die menschenleere Insel mögen. Manchmal sieht man jetzt sogar Rehe oder Enten mitten auf der Dorfstraße“.

14 Uhr: Aufbruch zum Hafen. Stefan Kreibohm schleppt sein Equipment im Rucksack zum geplanten Drehort auf einem Bootssteg mit seinem Wetterhäuschen und dem Stralsunder Zollkreuzer im Hintergrund. Nach einigen Proben ist es soweit: Kamera läuft und Kreibohm spricht in seiner typischen Art ins Mikrofon. Dann eine Zeitkontrolle: „Stimmt, nur acht Sekunden zu kurz“. Wetterkarten und Film schickt er gleich per Internet – „früher dauerte das Stunden“ – ins NDR-Studio Schwerin: „Den Rest erledigen die Kollegen dort“.

Vorhersage nur für vier Tage

Ein Brandenburger Paar – „illegal“ auf der Insel – möchte gern wissen, wie das Pfingstwetter wird. Momentan sei noch keine Prognose möglich, „zu weit ab“. Aber die Wetter-Apps…? „Die beruhen nur auf einem Modell“, erklärt Kreibohm, „auf eins allein kann man sich nicht verlassen. Maximal sind vier Tage vorher möglich, danach gibt’s nur Trends“.

15.10 Uhr: MS „Sundevit“ bringt uns wieder zurück nach Schaprode. Meint Kreibohm: „Ich bin schon ganz schön privilegiert, dass ich auf zwei so schönen Inseln leben und arbeiten kann“. Und seine beiden Jungs auf Rügen freuen sich dann immer wieder auf ihren Wetter-Papa.

Lesen Sie auch

Von Peer Schmidt-Walther