Zwei Auszeichnungen: Alleen auf Rügen sind fotogen

Neuenkirchen

Im Fotowettbewerb um die Allee des Jahres 2019 – eine Aktion des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND) – haben auch zwei Alleen auf der Insel Rügen mitgemischt: Der zweite Preis ging an eine Allee zwischen Kuckelvitz und Neuenkirchen. Mario Fürstenberg aus Bad Teinach-Zavelstein ( Baden-Württemberg) fiel diese Lindenallee während seines Urlaubes ins Auge. Er beschreibt den Moment wie folgt: „Eigentlich ist es ja mehr ein Lindentunnel, denn die Äste dieser knorrigen, alten Linden berühren sich über der Fahrbahnmitte der wenig befahrenen Kreisstraße.“ Das bewunderte die Jury ebenfalls, genauso wie die dynamische Linienführung in diesem Bild, die durch die Perspektive des Fotografen entstanden ist.

Preis für Dreschvitzer Schule

Ein Sonderpreis für Kindereinsendungen ging an die Alleenpaten der Freien Schule Rügen in Dreschvitz für ihre Einsendung „Verwurzelt“. Auf dem Foto ist eine Schulklasse zu sehen, die unter den Bäumen auf einer Kopfsteinpflasterstraße einer Allee entlanggeht. „Das Spiel mit Jung und Alt hat es uns angetan“, so die Jurymitglieder zu ihrem Votum. „Das Bild mit den alten und jungen Bäumen nebeneinander zeigt, wie wichtig es ist, in Alleen nachzupflanzen, sich um die jungen Bäume zu kümmern und sie vor Schäden zu schützen, damit sie gut verwurzeln.“ Die Alleenpaten schrieben zu ihrer Einreichung, dass dieses Foto im zehnjährigen Jubiläumsjahr der Alleenpatenschaft aufgenommen wurde.

Es zeige die Alleenpaten in Aktion in „ihrer“ Baumstraße, der Dorfstraße in Klein Kubitz: „Alles begann mit der Pflanzung einer Winterlinde im Jahr 2009 und wir haben die Alleenpatenschaft für weitere 20 Ahornbäume und eine Linde an der Dorfstraße in Klein Kubitz übernommen. Mehrere Jahrgänge von Alleenpaten unserer Schule haben sie gegossen, gepflegt, viele Blumen für Insekten an den Baumscheiben gesät. Nicht nur unsere Bäume sind gewachsen, sondern die ersten Alleenpaten sind längst erwachsen! Wir haben mit vielen Initiativen und kreativen Ideen erreicht, dass alle Lücken in der zwei Kilometer langen Allee bis nach Groß Kubitz mit insgesamt 92 Jungbäumen bepflanzt werden konnten. Nach zehn Jahren sind unsere Patenbäume fest verwurzelt an der Dorfstraße und bilden ein dichtes Blätterdach. Wir sind stolz auf unsere Bäume und geben weiter auf sie acht!“

Alleen sind gefährdet

Aus mehr als 252 Beiträgen des bundesweiten Fotowettbewerbes wählte eine Jury von Vertretern aus verschiedenen Bundesländern das Bild von Heidi Sprenger „Rosskastanien-Allee von Eickelberg nach Eickhof im Frühnebel“ als Gewinnerfoto aus. Die prämierte Allee liegt im Landkreis Rostock. Der dritte Preis geht nach Varel in Niedersachsen.

Der Erhalt der Alleenlandschaft ist nicht selbstverständlich. Mit der Auszeichnung der „Allee des Jahres“ macht der BUND auf den besonderen Wert der Alleen und auf die Gefahr des Verlustes dieses Kultur- und Naturschatzes aufmerksam. „Mit der Prämierung der ,Allee des Jahres’ will der BUND auf die deutschlandweite Gefährdung von Alleebäumen sowie auf die Bedrohung der biologischen Vielfalt aufmerksam machen. Städte und Gemeinden rufen wir zum Schutz und zur Pflege der Alleebäume als besondere Landschaftselemente auf“, sagt BUND-Alleenexpertin Katharina Dujesiefken.

Über den Autor

Von Mathias Otto