Alleenschutz auf Rügen: Mehr Bäume pflanzen und sie auch pflegen

Sellin

Geschafft! Nach 2300 Kilometern im Sattel rollten die Radsportfreunde am Montagnachmittag ins Ziel in der Wilhelmstraße nahe der Selliner Seebrücke und wurden für ihre tolle Leistung beklatscht. Einige von ihnen waren alle 21 Tage der Radfernfahrt „Deutsche Alleenstraße“ auf den Straßen der Republik unterwegs als Botschafter für die „grünen Tunnel“. Die vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Landesverband Mecklenburg-Vorpommern organisierte Aktion für den bundesweiten Alleenschutz war am 1. Juni in Nordseebad Dangast gestartet.

Zieleinfahrt nach 2300 Kilometern in der Selliner Wilhelmstraße. Quelle: Gerit Herold

Danach ging es entlang der Deutschen Alleenstraße durch zehn Bundesländer mit 19 Zieleinläufen, um auf den Wert der Alleen als Natur- und Kulturerbe und auch als touristische Attraktion hinzuweisen und bei Behörden und Politik mehr Engagement für deren Schutz und für Neuanpflanzungen zu fordern. An der Tour nahmen begeisterte Radsportler aus ganz Deutschland teil, allen voran Mitglieder des Rügener Radsportvereins „Tour d’ Allée“.

109 Bäume bei der Aktion gepflanzt

Insgesamt 109 Bäume wurden an den Stationen als Lückenschluss oder Initialzündung gepflanzt, erklärte Katharina Dujesiefken, Expertin für Alleenschutz beim BUND MV. Im Laufe der Jahre würden immer mehr Vereine, Firmen und Einzelpersonen die Aktion unterstützen. So beteiligte sich auf Rügen neben Tour-Unterstützer Famila-Markt auch die Bäckerei Kruse in Putbus, wo am Circus zwei Pyramiden-Eichen gepflanzt wurden. Und auch in der Selliner Wilhelmstraße stehen nun fünf neue Linden, wo vorher Baumlücken waren. Symbolisch wurde ein Baum im Beisein von Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) begossen. Finanziert wurden die Linden durch den Alleenfond des Landes.

Alleebäume bis zu 250 Jahre alt

„Der Schutz er Alleen ist auch für mich eine absolute Herzensangelegenheit. Denn auch für unser Land sind sie ein unverzichtbares Markenzeichen“, so Backhaus. Die ältesten Alleebäume in MV sind 250 Jahre alt. Mit knapp 4400 Kilometern Alleen ist MV nach Brandenburg das alleenreichste Bundesland. Der Schutz dieses Kulturgutes ist in der Landesverfassung verankert. Als einziger Landkreis hat Vorpommern-Rügen ein Alleenkonzept, so Backhaus.

Dieser Verantwortung müsse man auch gerecht werden, betonte Katharina Dujesiefken. Zwar seien die Alleen immer schöner geworden, als die Radfahrer am Sonnabend die Landesgrenze von MV überfahren hatten, doch auch im Nordosten der Republik gebe es an vielen Stellen Baumlücken an den Straßen oder geschädigte Bäume. „Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat seit Jahren ein Defizit von 4000 Bäumen“, kritisierte Dujesiefken. Ihr klare Botschaft: „Pflanzt mehr Bäume und pflegt sie dann auch.“ Für die Pflege seien 20 Jahre notwendig.

Pflanzpraxis ist ein großes Problem

Werden Bäume aus Gründen der Verkehrssicherheit oder im Zuge von Straßenbaumaßnahmen gefällt, müssen sie kompensiert werden. Für die nicht nachgepflanzten Bäume wurden 400 Euro pro Baum in den Alleenfonds eingezahlt. Doch neben den Kosten und der Verkehrssicherheit durch Leitplanken sei nach wie vor die Pflanzpraxis ein großes Problem. Laut Alleenerlass des Landes gibt es bei Neupflanzungen an Landesstraßen einen Mindestabstand von drei Metern und bei Bundesstraßen von vier Metern vom Fahrbahnrand. Straßengräben und Leitplanken führten häufig sogar noch zu größeren Abständen, die eingehalten werden müssten. Dies wäre oft auch mit Grundstückserwerb verbunden.

Für Ausnahmeregelungen setzt sich der Beirat des Biosphärenreservates Südost-Rügen unter dem Motto „Deutsche Alleenstraße lückenfrei“ ein. Im Biosphärenreservat gibt es 100 Kilometer Alleen mit 1400 Bäumen. Seit 1990 sind fast 8000 Bäume nachgepflanzt worden, so Sprecher Stefan Woidig.

Bei Baumaßnahmen 185 Bäume gefällt

In MV befinden sich rund 42 Prozent der Alleenbestände an Bundes- und Landesstraßen, 16 Prozent an Kreisstraßen und 42 Prozent an Gemeindestraßen und ländlichen Wegen. Von 2016 bis 2020 sind an Bundes- und Landesstraßen auf der Insel Rügen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen 185 Bäume gefällt und 100 Bäume neu gepflanzt worden, informierte das Straßenbauamt Stralsund auf Nachfrage.

„Die Zahlen differieren, da die Pflanzungen in der Regel erst nach Abschluss der Baumaßnahmen erfolgen können. Das bedingt einen zeitlichen Versatz zwischen Fällung und Pflanzung“, so Kathrin Rahden, Sachgebietsleiterin Umweltschutz. So würden die im Rahmen der Baumaßnahme Strüßendorf-Ralswiek im genannten Zeitraum gefällten Bäume erst in diesem Jahr durch Neupflanzungen kompensiert. Für die Verbreiterung der Bundesstraße bei Strüßendorf auf einer Länge von knapp drei Kilometern waren 80 Alleebäume gefällt worden.

1993 das erste Teilstück in Sellin eröffnet

Die „Deutsche Alleenstraße“ hat eine Länge von 2900 Kilometern und ist Deutschlands längste Ferienstraße. Die „Arbeitsgemeinschaft Deutsche Alleenstraße“, initiiert vom ADAC, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. (SDW) und viele weitere Verbände weihten 1993 das erste Teilstück von Sellin bis nach Rheinsberg in Brandenburg ein. Aushängeschild auf Rügen ist vor allem die „Alte Bäderstraße“, die sich von Sellin über Putbus und Garz bis zum Bahnhof von Altefähr zieht.

Von Gerit Herold