Allerhand Weihnachtliches auf Rügen

Rügen

Gemeinsames Singen am Lagerfeuer, ein netter Plausch bei Kaffee und Kuchen, shoppen in gemütlicher Atmosphäre und ein Weihnachtsmann, der sich geduldig die Wünsche der Kinder anhörte: Viele kleine Weihnachtsmärkte auf der Insel öffneten am Sonnabend ihre Pforten. So auch in Dreschvitz oder Rappin. In Bergen verwandelte sich der Klosterhof gleich drei Tage lang in einen vorweihnachtlichen Markt.

„Mein Mann und ich vermissen die kleinen, familiären und urigen Weihnachtsmärkte in Stralsund. Deshalb sind wir in der Vorweihnachtszeit oft auf der Insel unterwegs“, sagt Carola Lüdtke. Am Sonnabend ist das Paar nach Rappin gefahren. Und hier dauerte es anfangs, bis sie zum Parkplatz kamen. Zum ersten Mal verwandelte sich der Ort in ein Weihnachtsdorf. Und viele Rüganer und Gäste waren gespannt, was die Gemeinde vorbereitet hatte. Mitglieder der Feuerwehr hatten alle Hände zu tun, den Verkehr am Ortseingang auf den Parkplatz zu lotsen.

Bürgermeister verkaufte Weihnachtssterne aus Holz

Jana Timm, Geschäftsführerin des Restaurants „Andernorts auf Rügen“, und viele fleißige Helfer haben das vorweihnachtliche Zusammentreffen organisiert. Wie Bürgermeister Thomas Geetz (parteilos) sagt, hätten viele Leute aus Rappin dazu beigetragen, dass die Besucher kamen und auch zufrieden waren. Er selbst hatte sich mit einem Stand am bunten Treiben beteiligt. Sterne und Weihnachtsmänner aus Holz und in unterschiedlichen Größen hatte er gebastelt und verkauft. „Für mich war klar, dass ich auch einen Teil zum Weihnachtsdorf beitragen werde“, sagte er. Immer, wenn es die Zeit im Laufe des Jahres zuließ, habe er in seinem Bastelraum gestanden und dort gesägt und gefeilt.

Zur Galerie An vielen Orten auf der Insel fanden am Wochenende kleine und große Weihnachtsmärkte statt. Wir haben uns in Rappin, Dreschvitz, Bergen und Middelhagen umgesehen.

„Wir waren uns im Dorf einig, dass wir gemeinsam etwas Schönes auf die Beine stellen wollen. Ganz vorne dabei waren die Frauen, die alles festlich geschmückt und auch Kuchen gebacken haben, Feuerwehrleute, die überall unterstützten, wo sie gebraucht wurden, bis hin zu vielen Ideen der Einwohner“, sagte der Bürgermeister. So saß Gerit Freitag am Spinnrad und zeigte, wie die Wolle ihrer Alpakas verarbeitet wird. Uwe Müller aus dem Ortsteil Kartzitz ist begeisterter Angler. „Ich hatte die Idee, den Besuchern zu zeigen, wie ich meine Blinker und Haken für einen Angeltag vorbereite“, sagte er. Vor dem Restaurant kamen die Besucher bei Wildschwein am Spieß oder deftiger Suppe aus der Gulaschkanone ins Gespräch.

Weihnachtslieder am Lagerfeuer

Dicht zusammengerückt waren auch die Besucher in Dreschvitz in der Marinesiedlung. Das Weihnachtsdorf im Ort ist mittlerweile ein Geheimtipp für Besucher. Durch den Einsatz vieler Ehrenamtlicher aus Dreschvitz und den umliegenden Dörfern erstrahlt das Fest in einer ganz besonderen und einmaligen Weise. So wurden unter anderem Märchen nachgestellt oder Weihnachtslieder am Lagerfeuer gesungen. Im Haus des Gastes boten Frauen Gestricktes an und zeigten das alte Handwerk am Spinnrad oder Webstuhl.

In Bergen ging das bunte Treiben schon am Freitagabend los, nachdem der Weihnachtsmann auf seiner Kutsche quer durch die Stadt fuhr und anschließend Mädchen und Jungen zum Lampionumzug vom Bahnhof abholte. „Die Augen meines Sohnes haben sehr geleuchtet, als er ihn gesehen hatte. Schon seit einigen Tagen haben wir bei uns zu Hause kein anderes Thema mehr“, sagte Sandra Müller. Ihr dreijähriger Sohn Marvin zog kurz seine Fäustlinge aus, um die Schokolade vom Weihnachtsmann in Empfang zu nehmen.

Am Sonnabend und Sonntag konnten ihn Kinder in seinem Zelt auf dem Klosterhof anfinden. Hier nahm der Bärtige die Wünsche der Mädchen und Jungen entgegen. „Dieser Weihnachtsmarkt gefällt uns, auch wenn hier wenig Handwerk gezeigt wurde“, sagte Heidrun Klix aus Dresden. Seit 15 Jahren bringt sie ihre Stollen mit und nimmt ihren Stand in einer der kleinen Holzhütten ein. An diesem Wochenende war Tochter Claudia dabei und unterstützte beim Verkauf.

Von Mathias Otto