Alles zur Sturmflut in MV in der Nacht zu Mittwoch

Rostock, Wismar, Greifswald

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch wird eine Sturmflut an der Ostseeküste von MV erwartet. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH) warnt teilweise vor „extremen Wasserständen“.

An der deutschen Ostseeküste werden Wasserstände von zum Teil über einen Meter über dem mittleren Wasserstand erwartet. Diese Vorhersage gilt für den Zeitraum von Dienstag, 4. Februar 18 Uhr, bis Mittwoch, 5. Februar 6 Uhr.

Wismar , Stralsund und Greifswald besonders betroffen

In Wismar wird eine Sturmflut mit einem Meter über dem mittleren Wasserstand erwartet. In Warnemünde soll die Sturmflut eine höhe von 90 Zentimeter erreichen. Auch in Stralsund kann die Flut bis zu einen Meter hoch werden.

In Sassnitz auf Rügen erreicht die Flut eine Höhe von 75 Zentimetern, während in Koserow und Greifswald ebenfalls Sturmfluten mit bis zu einem Meter über dem normalen Wasserstand erwartet werden. Besonders stark werden die Sturmfluten zwischen 23 Uhr und 1 Uhr sein.

Gerberbruch und Wismarer Hafen? – Lieber woanders parken

„Der Füllungsgrad der Ostsee ist momentan um 40 Zentimeter erhöht. Durch den starken Westwind, der dann nach Norden dreht wird in MV Wasser an die gesamte Küste gedrängt“, erklärt Ines Perlet-Markus vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. „Der Füllungsgrad wurde durch einen starken Süd, Süd-West Wind über einen längeren Zeitraum verursacht. Dadurch wurde Wasser aus der Nordsee in die Ostsee gedrückt“, so Perlet-Markus.

Besonders in Buchten werde der Wasserstand stark ansteigen, wie im Greifswalder Bodden und der Unterwarnow. Auch am Wismarer Hafen und im Gerberbruch in Rostock sollten Sie heute Nacht lieber nicht ihr Auto stehen lassen. Der Kontrolldienst werde durch die Ämter erfolgen, ein Abwehrdienst sei noch nicht nötig. „Die Wasserstände steigen bereits an. In Wismar haben wir aktuell einen Wasserstand der 40 Zentimeter, in Warnemünde 37 Zentimeter und in Greifswald bis zu 51 Zentimeter über dem normalen Wert liegt“, erklärt Perlet-Markus.

Nächste Sturmflut am Donnerstag?

Auch am Donnerstagnachmittag zwischen 15 und 19 Uhr muss in Koserow, Sassnitz und Greifswald mit einem erhöhten Wasserstand zwischen 70 und 80 Zentimetern gerechnet werden. In Warnemünde, Wismar und Stralsund können die Pegel zwischen 60 und 70 Zentimetern über dem Normalstand erreichen.

„Das reicht noch nicht für eine Sturmflutwarnung. Natürlich müssen wir abwarten, wie sich das Wetter entwickelt“ so Perlet-Markus.

Von Nora Reinhardt