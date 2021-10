Als Verbraucherschützerin für die Insel Rügen unterwegs

Bergen

Anja Offermann kam vor drei Jahren von Dresden auf die Insel. Seit dieser Zeit arbeitet die Juristin bei der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern in Stralsund. Ihr Spezialgebiet ist das Verbraucherrecht. Bei Problemen mit Verträgen, zum Beispiel Gewinnspiele oder Schwierigkeiten mit dem Energieversorger ist sie die richtige Ansprechpartnerin. „Bei meiner Arbeit habe ich das Gefühl, den Menschen direkt helfen zu können“- so die 56-Jährige.

In ihrer Freizeit pflegt Anja Offermann ihrem kleinen Garten am Waldrand von Sassnitz. Wenn alles im Garten erledigt ist, nimmt sie sich Zeit für ein gutes Buch. Dieses Hobby hat sie seit ihrem ersten Beruf als Bibliothekarin. Seit 2020 engagiert sich Anja Offermann im Verein Lichtspiele Sassnitz. Jeden Freitag um 20 Uhr gibt es hier Filmveranstaltungen im Grundtvighaus. Ein kleiner Kreis von engagierten Filmfreunden hat sich vorgenommen, Kino als regelmäßiges Kulturangebot in der Stadt Sassnitz neu zu beleben. Für Anja Offermann ist die Arbeit im Verein eine willkommene Entspannung.

Von Klaus Weickardt