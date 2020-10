Demmin

Vor 300 Jahren, am Ende des Großen Nordischen Krieges, wurde Vorpommern südlich der Peene preußisch und Demmin damit nach fünf Jahren unter dänischer Herrschaft Grenzstadt. Es war das Geburtsjahr „Altvorpommerns“. 1815 wurde Neuvorpommern, der nach 1720 letzte Rest Schwedisch-Pommerns, preußisch.

Dieser Besitzwechsel vor 300 Jahren brachte Veränderungen der religiösen Zusammensetzung der Bevölkerung mit sich. Denn Brandenburgs Kurfürst Johann Sigismund (1572-1619) war 1613 zum evangelisch-reformierten Glauben übergetreten. Und Kurfürst Friedrich Wilhelm (1620-1688), der Große Kurfürst, betrieb eine sehr tolerante Religionspolitik und nahm etwa 20 000 in Frankreich verfolgte Hugenotten (so wurden in Frankreich Protestanten genannt) in Brandenburg auf.

Anzeige

Wie Prof. Haik Porada auf der Jahrestagung der Gesellschaft für pommersche Geschichte berichtete, waren bereits vor 1720 reformierte Familien nach Vorpommern eingewandert, schon im 16. Jahrhundert besonders in die größeren Städte, wie Stettin, Greifswald und Stralsund, und zwar vor allem Niederländer und Schotten, die aber keine Gemeinden bilden durften. Im seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648 brandenburgischen Hinterpommern entstanden reformierte Gemeinden. Bereits 1663 wurde in Kolberg eine Kirche für deren Gemeinde gebaut.

Karrierechancen für Adlige

Nachdem Altvorpommern preußisch geworden war, kamen insbesondere nach Stettin viele Reformierte, aber auch nach Pasewalk mit seiner großen Garnison und Swinemünde. Wer als Adliger zum reformierten Glauben übertrat, konnte seine Karrierechancen verbessern.

Ein Nebeneinander der Religionen bildete sich heraus, Kirchen wurden von Lutheranern, Deutsch-Reformierten und Französisch-Reformierten gemeinsam genutzt, so auch die Stettiner Schlosskirche. Wenn sich mehrere Gemeinden eine Kirche teilten, konnte das zu Konflikten führen, besonders wenn sich die einen nicht an die vorgegebenen Zeiten hielten und die anderen hineinwollten.

Porada verwies auch auf drei bedeutende Denkmale des Nebeneinanders der Religionen – das Gemälde einer reformiert-lutherischen Ehe mit Luther und Calvin in der Ueckermünder Stadtkirche, Gemälde von Reformatoren in den im 19. Jahrhundert gebauten Herrenhäusern von Kartlow bei Jarmen und im uckermärkischen Wolfshagen.

Von Eckhard Oberdörfer