Alt Reddevitz

Doris Teutenberg wurde 1944 in Göhren geboren und besuchte eine Schule auf dem Mönchgut. „Da waren wir acht Klassen in einem Raum und bekamen immer mit, was die Großen so machten. Das hat uns später vielleicht geholfen“, denkt sie zurück. Sie studierte Journalismus in Leipzig und Volkswirtschaft in Berlin und kehrte 1995 auf die Insel zurück, um die erkrankte Mutter zu pflegen.

In jener Zeit absolvierte sie auch ihre Ausbildung zur Rettungsschwimmerin. „Einmal haben wir dabei sogar als Gruppe schwimmend die Having durchquert“, erzählt sie stolz. Immerhin etwa drei Kilometer seien das gewesen.

Später übernahm sie die Obstplantage in Alt Reddevitz, die sich seit über hundert Jahren in Familienbesitz befindet, ließ sie als Öko-Betrieb zertifizieren und betreibt seither ihr „Naturparadies.Teutenberg“. Weil Hofläden auch in der Pandemie öffnen dürfen, können Besucher sich dort mit biologischen Säften und Gelees eindecken.

Von Uwe Driest