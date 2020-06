Mukran

Mit einem zügigen Ratsch ist es geschehen: Die Lok mit der Nummer 181 204-9, die in den vergangenen drei Monaten in den Hallen der Firma BPS Baltic Port Services GmbH aufbereitet wurde, ist am Donnerstag von Eigentümer Martin Schlünß und Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) getauft worden. Die beiden Männer rissen im Beisein der Mitarbeiter und anderen Offiziellen die Abdeckung ab, unter der der neue Name der Elektro-Zugmaschine sichtbar wurde.

„Rügen“ heißt nun die Lok, die 1974 gefertigt wurde und demnächst im Dreiländereck zwischen Frankreich, Luxemburg und Deutschland verkehren soll.

„2500 Fertigungsstunden stecken in der Maschine“, erklärt BPS-Geschäftsführer Ulrich Rudler. Und das war keine leichte Arbeit: „Dieser Typ Lok ist so alt und selten, dass wir keine SAP-Nummern hatten, um entsprechende Ersatzteile zu organisieren“. Vor allem die Elektrotechnik stellte sich da als die größte Herausforderung heraus. „Da mussten wir oft improvisieren. Das ist die große Kunst“, sagt der Geschäftsführer weiter. „Es steckt demnach sehr viel Herzblut und Leidenschaft in der Lok.“

Von wegen 84 Tonnen Schrott

Genau das war auch der Grund, warum sich der Eigentümer, Martin Schlünß, für die Zusammenarbeit mit der Werkstatt in Mukran entschieden hat. „In großen Konzernen ist man meist nur eine Kundennummer, hier war ich mir sicher, dass nicht nur gesabbelt, sondern auch gemacht wird“, sagt der Chef der Firma SEL Schlünß Eisenbahnlogistik GmbH, die seit 2018 mit der Mukraner Firma zusammenarbeitet.

Auch wenn BPS-Geschäftsführer Rudler bestätigt, dass das Unternehmen zuvor noch nie mit den 181ern gearbeitet hat, war sich der Lokeigner sicher, dass die Instandsetzung reibungslos funktioniert. „Probleme wurde auf kurzen Wegen geklärt, das war super.“ Auch deshalb wurde der Name „Rügen“ gewählt. „Es soll eine Wertschätzung für die Arbeit und die Region sein“, erklärt der SEL-Chef.

Denn auch von seiner Seite steckt viel Herzblut in der Lok. „Viele halten sie für 84 Tonnen Schrott, aber das sehe ich anders“, betont Schlünß. „Ich wollte diese Zugmaschine unbedingt, auch wenn ich noch nicht einmal wusste, welchen Zug oder welche Strecke ich dafür nutze.“ Vier 181er-Zugmaschinen gehören zu seinem Bestand – sie alle werden in Mukran aufgemotzt.

Hauptuntersuchung dauert drei Monate

Die Zugmaschinen der Baureihe 181 sind eine Rarität. Vor allem deshalb, weil von den 29 gebauten Fahrzeugen nur noch acht existieren, zwei davon stehen im Museum. „Viele Menschen haben diese Loks bereits totgesagt. Doch diese Exoten haben eine solide Technik und sind wettbewerbsfähig. Und nach der Hauptuntersuchung sind sie wieder fit für die Schiene“, sagt Ulrich Rudler.

Die Baureihe 181 Die Zugmaschinen der Baureihe 181 wurden in den Jahren 1974/75 gefertigt. Im Einsatz war diese Serie lange Zeit zwischen Frankreich und Deutschland. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2011 bespannten die Lokomotiven der Baureihe 181 verstärkt die Intercitys auf der Linie zwischen Stuttgart und Zürich. Seit Dezember 2014 wurden nur noch vier Loks der Baureihe planmäßig eingesetzt. Zuletzt kamen die 181er gelegentlich vor Güterzügen zwischen Saarbrücken, Trier, Neunkirchen und Kaiserslautern-Einsiedlerhof zum Einsatz. Vor zwei Jahren wurde die Baureihe 181 bei der DB endgültig abgestellt und die Loks an die Firma SEL Schlünß Eisenbahnlogistik GmbH verkauft. Die Firma hat nun diese Loks nach Mukran geschickt, damit sie für den weiteren Betrieb aufgemotzt werden. Folgende Lokomotiven sind noch zur Hauptuntersuchung auf Rügen angemeldet: BR 181 213-0 und BR 181 211- 4.

Alle 21 Mitarbeiter der Mukraner Firma haben an der Lok gearbeitet. „In der Halle haben wir die einzelnen Teile und Komponenten demontiert, überprüft und wieder montiert. Die Hauptuntersuchung dauert dementsprechend drei Monate lang“, so Ulrich Rudler. Je nach Wunsch bekommen die neuen Loks zusätzlich eine neue Lackierung – in diesem Fall ein kräftiges Dunkelblau.

Statt Ruhestand fit für die Schiene

Bei der Taufe am Donnerstag wurde die E-Lok auch aus der Halle geschoben, da sie keine Stromanbindung hatte. Mit einem lauten Pfiff und dem typischen Zuggeratter setzte sich die Zugmaschine in Bewegung. Auf der Strecke kann sie dann eine Geschwindigkeit von 160 Kilometer pro Stunde erreichen und 5000 Tonnen ziehen.

Dass in Mukran die alten Zugmaschinen instand gesetzt wurden, freut auch den Verkehrsminister Christian Pegel. „BPS hat eine Lok, die sonst eigentlich im Ruhestand wäre, wieder fit für die Schiene gemacht“, so der Minister. Er sagt weiter: „Genau mit so einem individuellen Service kann eine solche Firma sich auch gegen große Konzerne behaupten, bei denen nur Standardisierungsprozesse stattfinden können“. Der Minister hofft, dass so ein erfolgreiches Projekte sich auch auf die Unternehmen auswirken, die den Nahverkehr in MV realisieren. „Es braucht solche tollen Referenzen, damit auch unsere Firmen im Land eine Option sind“, sagt Pegel.

Nächste Fertigstellung in acht Wochen

Für die frisch getaufte Lok „Rügen“ geht es nun nach Neustrelitz, wo letzte Feinarbeiten ausgeführt und das Revisionsdatum angebracht wird. Danach fährt sie weiter in ihr Fahrgebiet im Dreiländereck. Ruhig wird es deshalb in den Hallen in Mukran aber nicht. Zwei weitere Loks der Baureihe 181 warten noch auf ihre Frischekur. „Die nächste wird dann in etwa acht Wochen fertig sein“, sagt BPS-Geschäftsführer Rudler.

