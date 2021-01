Altefähr

Für viele Reisende beginnt mit der Überfahrt der Rügenbrücke ihr Urlaub. Doch ist der erste Blick auf die Lieblingsinsel nach der Überquerung kein schöner. Mit Hansa-Schriftzug-Graffiti begrüßt das dem Verfall überlassene Gebäude mit der gelben Fassade neben der Bundesstraße die Gäste. Die meisten Fenster des Hauses sind mit Spanplatten verschlossen, das Gelände ist mit einem Zaun abgesichert.

„Ja, es ist ein Schandfleck“, gesteht Altefährs Bürgermeister Frank Lutz Jätschmann. „Es ist schade, dass da nichts passiert. Aber das liegt nicht in den Händen der Gemeinde.“ 2011 ersteigerte Hanjo Thamm, Geschäftsführer der Goor GmbH in Lauterbach, das Gelände. Eine maritime Nutzung plante er für das Gelände. Von einer Marina Altefähr war die Rede. Ein Winterlager für Boote sollte eingerichtet werden und für das Empfangsgebäude wäre laut Planer ein Umbau für die Nutzung als Charterservice denkbar gewesen.

Abriss statt Bauarbeiten – Gelände liegt brach

Das alte Empfangsgebäude wurde 2014 abgerissen. Quelle: Udo Burwitz

Der Investor plante hingegen den Abriss des Empfangshauses, wogegen sich in der Gemeinde heftiger Widerstand regte. Als dann das Landesamt für Kultur und Denkmal 2014 kundtat, das Empfangsgebäude in die Denkmalliste aufnehmen zu wollen, fiel es Anfang Mai urplötzlich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion den Baggern zum Opfer.

Seitdem ist auf dem Gelände nichts mehr geschehen. Das Wohngebäude fristet weiter allein sein Dasein. Im Jahr 2013 bot Peter Hick als Intendant der Störtebeker Festspiele sogar an, das unansehnliche Gebäude mit einem überdimensionalem Werbebanner zu verhüllen, was jedoch abgelehnt wurde. Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich beim Eigentümer Hanjo Thamm nach dem derzeitigen Stand der Pläne erkundigt. Dieser möchte sich dazu jedoch nicht äußern.

Pläne für eine Marina liegen auf Eis

Frank Lutz Jätschmann bekleidet seit 2019 das Amt des Gemeindeoberhauptes in Altefähr. Gespräche mit dem Grundstückseigentümer haben seitdem noch nicht stattgefunden. Während die Jahre ungenutzt verstrichen, habe inzwischen auch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt – welches die Wasserfläche zur Bebauung freigeben muss – einen Rückzieher gemacht. „Es sollten in der geplanten Marina laut Plan sogar Fahrgastschiffe mit bis 300 Personen festmachen können. Dafür muss das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde die Wasserfläche inkommunalisieren. Dies hat das Amt inzwischen aber wieder eingezogen“, berichtet der Bürgermeister.

Der Trajektbahnhof Altefähr auf einer Ansichtskarte 1899 Quelle: Ortschronik Altefähr

Obdach für die Bediensteten der Trajekt-Fähre

Am 1. Juli 1883 lief das erste Eisenbahnfährschiff vom Stralsunder Trajektbahnhof in Richtung Altefähr aus. Eine zweigleisige Eisenbahnstrecke zwischen Altefähr und Bergen wurde ausgebaut und diente damit auch der Belebung der Königslinie – der Verbindung zwischen der deutschen Stadt Sassnitz und dem schwedischen Trelleborg.

Anblick des Geländes der ehemaligen Trajektfähre von oben, vor dem Abriss des Empfangsgebäudes. Quelle: OZ

Nach dem Bau eines Empfangsgebäudes aus rotem Backstein entstand Anfang der 1920er-Jahre auch das dazugehörige Übernachtungsgebäude im Altefährer Trajektbahnhof. Dieses stand hauptsächlich den Bediensteten der Trajektfähre zur Verfügung. Ob auch Fährreisende hier Unterschlupf finden konnten, ist nicht bekannt.

Nach dem Bau des Rügendamms konnten jedoch schon am 5. Oktober 1936 die ersten Züge den Rügendamm überqueren und der Trajektbahnhof hatte ausgedient. „Der alte Bahnhof geriet in Vergessenheit und damit auch dessen ehemalige Bedeutung“, sagt der gebürtige Altefährer Jens Reinke, der sich nicht zuletzt als Eisenbahner mit der Geschichte des Trajektbahnhofs befasst hat. In seiner Heimatverbundenheit hat er auch regelmäßig an den Ausgaben der Ortszeitung „Der Fährmann“ mitgewirkt.

Auch Lenin kam mit der Trajektfähre

Selbst Lenin nutzte einst die Überfahrt. Der Revolutionär Wladimir Iljitsch Lenin verließ im April 1917 sein Exil in der Schweiz und musste während seiner Rückkehr durch das Deutsche Reich und Skandinavien ins Petrograd (heue Sankt Petersburg) die Trajektfähre von Stralsund nach Altefähr in Anspruch nehmen.

Mit dem Ende der Fähre wurde schließlich auch das Wohngebäude ebenfalls überflüssig und in Wohnungen für Reichsbahnbeamte umgewandelt. „Bis etwa Ende der 90er-Jahre wurden die Wohnungen vermietet. Seitdem steht das Gebäude leer“, bedauert der 49-Jährige.

Von Wenke Büssow-Krämer