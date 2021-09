Altefähr

Als fühlte man sich in das Jahr 1989 zurückversetzt. Ein Trabant passiert eine Straße und links und rechts stehen Leute und applaudieren. So sah das Bild Mittwochabend in Altefähr aus. Doch hier wurde nicht eine Szene von vor mehr als 30 Jahren nachgespielt, es war auch kein Videodreh. Grund zur Freude hatten die Anwohner aber schon, denn eine der wichtigsten Straßen im Ort wurde wieder für den Verkehr freigegeben.

Dabei ging es ursprünglich um ein knapp 200 Meter langes Straßenstück, das ausgebessert werden musste und nur angefasst wurde, weil es im vergangenen Jahr eine Havarie auf diesem Teilbereich gab. Dadurch sackte die Straße ab. Einwohner, Urlauber, Busfahrer: Alle waren gleichermaßen betroffen. Sie konnten zwar zum Teil an der einseitig gesperrten Straße vorbeifahren, mussten aber auch bei Vollsperrung über die Bahnhofstraße ausweichen.

Kunststoffgitter und Vlies

Hinzu kam, dass während der Bauarbeiten eine Müllkippe entdeckt wurde, die zu DDR-Zeiten dort angelegt worden war. Das machte den Straßenbau noch aufwendiger. Doch seit dieser Woche Geschichte. Bürgermeister Frank Jätschmann (SPD) schnitt nicht symbolisch ein Band durch, sondern drehte die geöffnete Sektflasche über den neuen Asphalt um. „Ich werde es nach maritimer Tradition machen. Denn auf dem Wasser heißt es immer: ‚Allzeit gute Fahrt‘. Diese Wünsche können wir auch auf unserer Gemeindestraße anwenden“, sagt er.

Zur Galerie Mehr als ein Jahr mussten die Bewohner darauf warten, dass die Straße durchgängig wieder befahrbar ist.

„Wir haben den Boden entsorgt sowie neuen, tragfähigen Boden geliefert und eingebaut“, sagt Philip Wolff, Geschäftsführer der ausführenden Firma Asra Hoch- und Tiefbau aus Stralsund. Bis zu acht Meter tief wurde gegraben. Auf der oberen Schicht befindet sich nun eine Schicht aus sogenanntem Geogitter, also eine Mischung aus Kunststoffgitter und Vlies. „Das macht man, wenn man keinen tragfähigen Boden hat. Dadurch hat man die Kräfte in dem Vlies mit drin“, erklärt der Fachmann.

„Habe den Tag herbeigesehnt“

Wie groß das Interesse an diesem Bau war und dementsprechend die Freude, dass die weiß-roten Baustellenschilder verschwinden, zeigte das Interesse zur öffentlichen Freigabe. Viele Anwohner kamen und schauten zu, wie die ersten Fahrzeuge durch die Bergener Straße in Richtung B 96 fuhren. Bis auf einen Anwohner, der sich den Auspuff an seinem Auto auf der Umleitungsstrecke abgerissen hatte und seinen Frust zum Ausdruck brachte, waren die Menschen aus der Bergener Straße heilfroh, dass wieder Normalität herrscht.

„Ich habe diesen Tag herbeigesehnt, dass ich wieder durchfahren kann“, sagt Carl-Ernst Stahnke, der in dem ersten Fachwerkhaus am Ortseingang lebt. Als noch halbseitige Sperrung war, habe er viele Leute durchgewunken und ihnen gezeigt, wo sie langfahren müssen. „Es gab sehr viele Leute, die versucht haben, durch die Bergener Straße zu fahren. Für sie war es nicht richtig ausgeschildert. Sie kamen dann schwer wieder zurück“, erinnert er sich an die Baustellenzeit. Vor allem Urlauber, die mit Caravans kamen, wurde das Wenden zu einer Herausforderung. „Zum Glück hatten wir hier die Wendeschleife von der Gartenanlage, die auch rege genutzt wurde“, sagt der Anwohner.

„War stressig, hatte sich aber gelohnt“

Frank Schindler hatte die Baustelle nicht nur als Einwohner, sondern auch als Vorsitzender des Bauausschusses begleitet. „Wir haben die Baustellenöffnung so sehr herbeigesehnt und auch schon ausgerechnet, dass es im September sein kann. Dass es tatsächlich klappt, gefällt mir sehr“, sagt er. Wichtig für ihn ist auch, dass die Busse hier wieder fahren dürfen und die seit Monaten verwaiste Haltestelle wieder belebt wird.

Frank Schindler wohnt in der Bahnhofstraße – über dieses Kopfsteinpflaster wurde der Verkehr umgeleitet. Zum einen werden er und die anderen Anwohner entlastet. Zum anderen hoffen sie nun, dass auch ihre Straße bald eine Sanierung bekommt. Zusammen mit einem Fahrrad- und Fußweg, so dass auch diejenigen ohne Auto sicher in den Ort gelangen.

Beeindruckt war Frank Schindler, wie schnell die Fördermittel da waren. „Manchmal muss es auch wie in unserem Fall schnell gehen. Dann muss das ebenso schnell mit der Planung laufen, damit Termine eingehalten werden können. Das war ein wenig stressig, hatte sich aber gelohnt“, sagt er.

Fast eine Million Euro Baukosten

An dem Tag, als er die frohe Botschaft für die Altefährer Bürger übermitteln konnte, erinnert sich Staatssekretär Heiko Miraß (SPD) ganz genau. Es war der 30. April, als er den Bescheid in Höhe von 593 000 Euro überreichte. Die restlichen Mittel in Höhe von 370 000 Euro stammen aus dem Haushalt der Gemeinde, die im zurückliegenden Jahr von der Gemeindevertretung für die Straßenbaumaßnahme in den Haushalt eingestellt worden waren.

Somit kann die Sanierung ohne zusätzliche Kredite vorgenommen werden. „Wir haben trickreich dafür gesorgt, dass das Geld der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird und sie nicht auf solchen horrenden Summen sitzen bleibt. Von daher war es für mich ein sehr schöner Termin im April“, sagt er.

Von Mathias Otto