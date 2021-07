Altefähr auf Rügen: Darum hat die Party mit Blick auf Stralsund Kult-Potential

Altefähr

„Die Leute waren ausgehungert nach Musik und Tanz“, sagte Ole vom Greifswalder Veranstalter East Events am nächsten Morgen. Ungewöhnlich früh für Anlässe dieser Art hatten sich bereits ab 19 Uhr Schlangen an den vier Kassen der ersten großen Party nach dem Lockdown gebildet. Auf dem Gelände galten weder Test- noch Maskenpflicht, aber den Ständen und in den Toilettenbereichen waren Abstände einzuhalten.

Kamen extra aus Barth nach Altefähr auf Rügen: Mandy Preuß (v.l.) und Kathrin Kramer freuten sich nach der zwangsverordneten Tanzpause darauf, sich endlich mal wieder unter vielen Menschen rhytmisch zu bewegen können. Quelle: Christian Roedel

Zum zweiten Mal veranstaltete die Agentur „East Events“ am Sonnabend ihre 90er Jahre Motto-Party im Seebad Altefähr und 2000 überwiegend junge Leute waren der Einladung gefolgt. „Damit haben wir die Besucherzahl verdoppeln können“, freut sich Ole. Der Aufwand sei im Vorfeld daher größer gewesen. „Wir mussten den ganzen Strand einzäunen und zusätzliche Parkplätze ausweisen.“ Dabei sei die Kooperation mit der Gemeinde äußerst erfreulich abgelaufen.

Mit DJs Alex Megane, Alex del Mar und DJ Streifenhörnchen, „der in London, Paris & New York noch nie aufgetreten ist“, sorgten gleich drei DJs dafür, dass sich der Betrieb auf der Tanzfläche ohne jede Schwellenangst schnell belebte. Über die erste Veranstaltung nach 16 Monaten Zwangspause wären viele Gäste sehr froh gewesen. „Wir haben auch viele Freunde und Bekannte aus der Zeit vor dem Lockdown wieder getroffen.“

Melanie Westphal (v.l.) und Luisa Budziat aus Bergen fanden die Kulisse der Altefährer Beachparty top. Quelle: Christian Roedel

Mandy Preuß und Kathrin Kramer freuten sich nach der zwangsverordneten Tanzpause darauf, sich endlich mal wieder unter vielen Menschen rhythmisch bewegen zu können. Sie waren eigens aus Barth auf die Insel Rügen gekommen. Auch Melanie Westphal und Luisa Budziat aus Bergen waren froh und erleichtert, endlich wieder Tanzen gehen zu können. Für die mit Glitzer-Rouge geschminkten jungen Frauen war es nach einer Party in der „Waldbühne Rügen“ immerhin die zweite Veranstaltung in diesem Jahr. Die Freundinnen fanden vor allem die Kulisse der Altefährer Beachparty „top“. „Die Party am Strand mit Blick auf die Skyline der Welterbestadt Stralsund hat Kult-Potential“, lobte auch ein später Nachtschwärmer.

Als die Party gegen zwei Uhr endete, hätte einige der Feiernden dann doch das Auto stehen lassen, beobachtete Agenturchef Ole. Die Agentur East Events plant nun für den Herbst wieder die Party „Putbus tanzt“ im Marstall der Weißen Stadt.

Von Uwe Driest