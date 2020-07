Altenkirchen: Bankkunden müssen künftig viel Zeit für Beratungsgespräche mitbringen

Altenkirchen/Sassnitz

Ab dem 1. Juli werden die Wittower VR-Bank-Kunden viel Zeit mitbringen müssen, um einen Teil ihrer Bankangelegenheiten zu erledigen. Die Geschäftsstelle in Altenkirchen wird in eine SB-Filiale umgewandelt. Privat- und Geschäftskunden sind verärgert, weil sie nun bis nach Sassnitz fahren müssen, um etwa Gespräche zu führen oder Hartgeld einzutauschen.

Die einfachste Variante war die bisherige Variante. Die Filiale im Ort ist fußläufig beispielsweise vom Kosegarten aus in fünf bis sieben Minuten zu erreichen. Geschäftskunden aus Putgarten, die mehrmals zur Bank fahren müssen, um Geld für ihre Wechselkasse einzutauschen, haben selbst im Urlauberverkehr in circa 15 Minuten ihr Ziel erreicht.

Doch wie sieht es jetzt aus? Wer ein Auto besitzt, ist im Vorteil. Derjenige ist unabhängig und kann jederzeit nach Sassnitz zur VR-Bank fahren. Die OZ hat die Zeit gestoppt: von der VR-Bank in Altenkirchen bis zur Filiale in der Bahnhofstraße in der Hafenstadt. Mit allen Hindernissen, wie Tempo 40 entlang der Schaabe, weil viele Badegäste auf der Suche nach einem Parkplatz waren. Oder Stau in Glowe, weil ein Anlieferfahrzeug die Straße blockierte. Nach 36 Minuten und 50 Sekunden war an diesem Tag die neue Berater-Filale erreicht, inklusive Parkplatzsuche.

56 Kilometer Fahrtweg

Das heißt, für einen Bank-Besuch fährt der Altenkirchener Kunde 56 Kilometer. Laut eines Online-Rechners ergeben sich bei einem Durchschnittsverbrauch von 7,8 Litern pro 100 gefahrenen Kilometern 4,4 Liter Benzin. Die günstigste Tankstelle auf dieser Strecke zeigte am Dienstag einen Preis von 1,35 Euro pro Liter an. Macht umgerechnet 5,94 pro Besuch bei einer ungefähren Fahrtzeit von 74 Minuten.

Wer auf den Bus umsteigt, muss viel Zeit einplanen. Um 6.35 Uhr fährt der erste Bus von der Haltestelle Schule in Altenkirchen bis Sassnitz Busbahnhof. Zu den Öffnungszeiten der Bank kommen insgesamt neun Busse infrage, die je nach Uhrzeit mal stündlich, mal zweistündlich fahren. Auch für den Rückweg sind in den Geschäftszeiten Fahrten mit neun Bussen möglich. Das heißt, wer etwa um 9.15 Uhr einen Termin hat, beginnt seine Fahrt um 8.14 Uhr. 45 Minuten dauert eine Fahrt, inklusive kurzer Wartezeit in Sagard.

Tagesticket für zehn Euro

Bei einem halbstündigen Gespräch könnte der Bankkunde um 10.01 Uhr an der Sassnitzer Haltestelle im Bus für die Rückfahrt sitzen. Ankunft in Altenkirchen: 10.47 Uhr. Das heißt, die reine Fahrzeit beträgt 90 Minuten, Beratung inbegriffen sind es dann 153 Minuten. Eine Einzelfahrkarte kostet 6,20 Euro. Allerdings gibt es bei der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) eine Rabattaktion bis 30. September. Ein Tagesticket kostet in diesem Zeitraum zehn Euro.

„Dabei sind diejenigen gar nicht eingerechnet, die nicht mehr mobil sind und für die eine Busfahrt nicht infrage kommen wird. Besonders ältere Menschen wird es zu schaffen machen, ihre Bankgeschäfte zu erledigen. Auch sie sind beim Online-Banking nicht so affin wie jüngere Leute“, sagt Putgartens Bürgermeisterin Iris Möbius. Seit mehr als 20 Jahren leitet sie einen Imbiss am Kap Arkona und muss selbst ein- bis zweimal pro Woche Bankgeschäfte in der Filiale erledigen. „Es geht mit der Änderung viel Zeit verloren. Für uns Gewerbetreibende ist Zeit aber ein hohes Gut“, sagt sie.

„Unsere Türen stehen offen“

Iris Möbius und weitere Putgartener Bürger haben Mitte Juni damit begonnen, Unterschriften zu sammeln. Nur somit würden die Wittower Druck aufbauen können, damit die Bank ihre Herangehensweise überdenkt. Diese hat die Bürgermeisterin gesammelt und sie per E-Mail an die Bank weitergeleitet. „Es wäre schön, wenn sich der Vorstand mit uns an einen Tisch setzt, damit wir gemeinsam nach Lösungen suchen können. Denn die aktuelle Situation kann nicht die Lösung sein“, sagt sie.

„Wir lassen die Filiale bestehen an diesem Standort. Dazu gehört, dass unsere Kunden Geld abheben und einzahlen sowie Kontoauszüge drucken können, 24 Stunden am Tag, sieben Tage pro Woche“, sagt Martin Wangemann vom Vorstand der pommerschen Volksbank. Nur um Hartgeld zu tauschen und für Beratungsgespräche müssen die Kunden die Filiale in Sassnitz aufsuchen. „Wir sind davon überzeugt, dass wir auch hier den vollen Service anbieten können. Wer sich beraten lassen möchte: Unsere Türen stehen jederzeit offen“, sagt er. Deutlich weniger als 100 Unterschriften seien bei der Bank eingegangen, „darunter sind 20 Kunden aus unserem Haus“.

Sparkasse bleibt in Wiek

In den vergangenen Wochen hielt sich zudem ein Gerücht auf der Halbinsel Wittow hartnäckig, dass jetzt auch die Sparkassenfiliale in Wiek schließen soll. „Wir halten nach wie vor an dieser Filiale fest und haben nicht vor, daran etwas zu ändern. Es gibt keine Pläne von Wiek wegzugehen“, sagt Veit Axmann von der Pressestelle der Sparkasse.

Von Mathias Otto