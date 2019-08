Altenkirchen

Wenn Gäste am Sonntag zum Gottesdienst gehen oder die Veranstaltung „Ich suche allerlanden eine Stadt“ besuchen, werden sie kaum mitbekommen, dass die Pfarrkirche derzeit in vielen Bereichen saniert wird. Nur einzelne Gerüste an der Fassade lassen darauf schließen, dass hier Arbeiten stattfinden.

Insgesamt sind 286 000 Euro notwendig, um die Apsis und den Chor neu einzudecken, den Chor-Dachstuhl instand zu setzen und Teile des Außenmauerwerks sowie die Fenster auf der Nordseite zu sanieren. Da die Luftfeuchtigkeit im Gebäude zu hoch ist, bekommt die Pfarrkirche zusätzlich eine Lüftung.

216 000 Euro aus dem Leader-Topf

Diese große Summe kann die Kirchengemeinde kaum alleine stemmen. Deshalb fließt der Löwenanteil von 216 600 Euro aus dem Leader-Topf aus dem Bereich „Zukunft mit Denkmal – Denkmal mit Zukunft“. Das restliche Geld teilen sich der Kirchenkreis, die Kirchenbaustiftung und die Evangelische Kirchengemeinden Altenkirchen und Wiek auf. Eine Spende von 21 000,21 Euro kommt jetzt zusätzlich von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

480 Projekte gefördert Die Pfarrkirche gehört zu den 480 Projekten, die die private Deutsche Stiftung Denkmalschutz dank Spenden und Mittel der Rentenlotterie Glücksspirale allein in MV gefördert hat. Die Kirche Altenkirchen ist die älteste Dorfkirche der Insel Rügen und birgt noch aus der Zeit der Romanik stammende Teile (Chor, Apsis, Triumphbogen). Der Bau wurde um 1200 begonnen und im 14. Jahrhundert durch den Anbau der Seitenschiffe und die Verlängerung des Bauwerks nach Westen erweitert. Im 19. Jahrhundert wurde die Kirche umgebaut. Das Mauerwerk besteht im unteren Bereich aus Naturstein, ansonsten aus Ziegel. Das Satteldach überfängt durchgehend die Seitenschiffe.

Für die Bleiglasfenster auf der Nordseite ist in diesen Tagen ein Fachmann aus Dresden am Werk. Fred Krönke ist ein Experte, wenn es darum geht, einzelne Flachglas-Stücke, die in Teilen von Blei eingefasst sind, entlang der Kanten zu verlöten. Er restauriert und rekonstruiert Kirchenfenster sowie Fenster im Profanbau aus allen Stilepochen und historischen Techniken. Fred Krönke hatte vor Monaten bereits die Fenster auf der Südseite des Gotteshauses saniert. „Ich stamme aus dem Norden und komme deshalb gerne hierher, um zu arbeiten“, sagt er.

Feuchte Luft im Gotteshaus

„Die Fenster werden zerlegt und neu hergestellt. Zum größten Teil werden die alten Scheiben wiederverwendet. Das ist auch ein Teil der Denkmalpflege“, sagt Bauleiter Klaus Grützmann. Für diese Arbeiten musste deutschlandweit ausgeschrieben werden. „Für alle anderen Bereiche wurden Firmen und Fachleute aus der Region ausgewählt“, sagt er. So wie Ulf Wienke von der Hochbau- und Denkmalpflege. Der Geschäftsführer ist zusammen mit seinem Team zuständig für die Maurer- und Putzarbeiten. Nachdem die Fensterscheiben eingesetzt sind, werden sie überputzt.

„Die Rippe in der Mitte der Fenster muss neu aufgemauert werden und wird nach historischem Maß wieder hergestellt“, ergänzt der Bauleiter. Auf der Westseite der Kirche werden die Arbeiten komplizierter, da sich die Orgel in unmittelbarer Nähe befindet. „Die Orgel wird während der Arbeiten abgedeckt sein. Die Fenster werden komplett von außen saniert“, sagt er.

Die größten Sorgen bereitet den Verantwortlichen die feuchte Luft im Gotteshaus auf der Halbinsel Wittow. „Wir haben aktuell erhebliche Probleme mit der Feuchtigkeit“, so Klaus Grützmann. Algen haben sich im Mauerwerk breitgemacht. Nun müsse schnell gehandelt werden, damit die Feuchtigkeit nicht auch noch die hölzernen Fassungen beschädigt. „Dieses Problem können wir nur über ein geregeltes Lüften abstellen“, sagt er.

Feuchte Luft nach außen leiten

Im nächsten Bauabschnitt soll ein Ventilator in der Kirche installiert werden, der automatisch eingeschaltet wird, wenn draußen die Luft trocken ist. Dann wird die feuchte Luft aus dem Haus nach außen geleitet. „Auch wenn der Ventilator leise arbeitet, ist diese Anlage so konzipiert, dass sie sich während des Kirchen- und Musiksommers sowie der Gottesdienste automatisch abschaltet“, erklärt der Bauleiter.

Alle Arbeiten am Gotteshaus unterliegen strenge Regeln des Denkmalschutzes. Das heißt, unter anderem kommen bei den Arbeiten an den Holzkonstruktionen Holznägel zum Einsatz. Ebenso werden wie bei der Erneuerung der Dachkonstruktion des Chores bestehende Formen und Materialien verwendet. „Dieser Teil des Daches wurde mit sogenannten Mönch-Nonnen-Ziegeln versehen. Damit sind oft Gotteshäuser in den südlichen Ländern wie Italien und Spanien eingedeckt“, so Klaus Grützmann. Hier hat sich in den vergangenen Jahren so viel Moos gebildet, das bereits einige Ziegel angehoben hat.

Die Veranstaltungen der „Sommerkirche Nord-Rügen“ finden trotzdem statt. „Hier gibt es keine Einschränkungen. Es kann durchaus sein, dass die Fenster während der Sanierung verdunkelt sind, aber dies sind auch die einzigen Dinge, die im Innenraum auf Arbeiten hindeuten“, sagt Pastor Christian Ohm. Die Teilsanierung der Pfarrkirche in Altenkirchen soll im kommenden Jahr abgeschlossen sein.

Mathias Otto