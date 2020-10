Altenkirchen

Diese Nachricht sorgte für Jubelschreie in Altenkirchen. Die kreativen Köpfe der Regionalen Schule „Windland“ haben beim Schülerzeitungswettbewerb der Länder in der Kategorie Realschule den Onlineförderpreis gewonnen. Bemerkenswert: Unter den 29 Preisträgern waren die Schüler von der Halbinsel Wittow als einzige Gewinner aus dem Land MV vertreten. Der Preis: ein Ein-Tages-Workshop der Mobilen Medienakademie.

„Ich bin stolz darauf, dass die Ideen unserer Schüler auf diese Weise gewürdigt werden. Unsere Teilnehmer waren begeistert, als ich ihnen diese frohe Botschaft übermittelt habe“, sagt Schulleiterin Kirsten Knebusch. Vor drei Jahren gab es nach einem Filmprojekt die ersten Ideen für dieses Format. Schnell haben sich Schüler gefunden, die mitwirken wollten.

Anzeige

Themen über Nachhaltigkeit und Umwelt

Kleiner Wermutstropfen: Die Preisverleihung unter der Schirmherrschaft des Bundesratspräsidenten Dietmar Woidke fand nicht auf großer Bühne, sondern im kleinen Rahmen in digitaler Form statt. Besonders in einem Jahr, wo alles anders läuft als erwartet, sei es wichtig das Engagement der Schülerzeitungen zu würdigen. „Es ist unglaublich wichtig, die tollen Leistungen der Schülerzeitungen sichtbar zu machen und zu sagen: Das trägt zu einer demokratischen Schulkultur bei und dazu, dass die Stimmen von Mitschülern gehört werden“, sagt Helene Fuchs vom Bundesvorstand der Jugendpresse Deutschland.

Julius Palmstedt (14, v.l.), Jana Westphal (13), Elias Palmstedt (14), Leni Wittenburg (13) und Thorben Peters (14) gehören zum Team vom Schülerspiegel. Quelle: Mathias Otto

Die Schüler der Insel Rügen haben mit ihrem Onlineauftritt auf sich aufmerksam gemacht. „Der Schülerspiegel“ heißt er, der im Internet unter der Adresse www.derschuelerspiegel.wordpress.com zu finden ist. Zentrales Thema: „Umwelt und Nachhaltigkeit“. Viele Beiträge über Nachhaltigkeit, Plastik in den Weltmeeren oder Naturschutz tauchen hier auf. Dahinter stecken die Schüler der fünften bis neunten Klasse, die sich intensiv mit dieser Problematik auseinandergesetzt und ihre Ideen zu Papier gebracht haben.

Videos schneiden und bearbeiten

Eine von ihnen ist Lena Müller (16) aus der neunten Klasse. „Wir waren total überrascht, dass wir für unsere Arbeit ausgezeichnet werden. Die Freude war groß, wir haben uns lange danach ausgetauscht und beratschlagt, wer nach Berlin zur Preisverleihung fährt und den Preis entgegennimmt. Nur leider kam es durch die Corona-Krise anders“, sagt die Schülerin.

Beim Filmprojekt ihrer Schule vor drei Jahren war sie auch beteiligt. „Das hat mir so viel Spaß bereitet, dass ich unbedingt weitermachen wollte“, sagt sie. Lena Müller ist BVB-Fan und hat sich den Inselborussen angeschlossen. Für sie fertigt sie als Beiratsmitglied Videos an. „Dadurch habe ich mir viele Sachen selbst beigebracht, etwa wie ich Videos schneide und bearbeite. Das Erlernte kann ich auch in den Beiträgen für die Schülerzeitung anwenden“, so die 16-Jährige.

Nachhaltigkeit und Umweltbewegung

Aus der Klassenstufe acht können sich Thorben Peters, Julius und Elias Palmstedt (alle 14) sowie Leni Wittenburg und Jana Westphal (beide 13) für das Thema Nachhaltigkeit begeistern. „Ich war mit meiner Mutter Müll am Strand bei Wiek sammeln. Dass, was wir dabei erlebt haben, habe ich auf Fotos festgehalten und aufgeschrieben“, sagt Lena.

Thorben interessiert sich für die Bewegung „ Fridays for Future“ und informierte andere Schüler mit seinem Beitrag über diese soziale Vereinigung. Leni und Elias rückten mit ihren Arbeiten die Tierwelt ins Rampenlicht und Julius berichtete über seinen Sportverein. „Unsere Informationen sammeln wir auf unterschiedlichen Wegen, entweder wir holen sie von glaubwürdigen Seiten aus dem Internet oder aus Fachbüchern“, sagt Thorben.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

Auf Plastik verzichten

Interessant ist auch der Beitrag einer der jüngsten Teilnehmerinnen, Clara Plambeck aus der sechsten Klasse. „Zuhause verzichten wir immer mehr auf Plastik und achten auch darauf beim Einkaufen. Es funktioniert. Und das wollte ich mit meinem Artikel mitteilen“, sagt die Elfjährige. Einige Freunde hat sie von ihren Ideen bereits überzeugen können, etwa, dass man Wattestäbchen auch aus Papier statt aus Plastik verwenden kann.

Kirsten Knebusch ist die Leiterin der Regionalen Schule "Windland" in Altenkirchen. Quelle: Mathias Otto

„Jeder Schüler soll so kreativ mit dem Thema umgehen, wie er sich es am besten vorstellt. Bevor die Artikel online gehen, wird gemeinsam die Rechtschreibung und der Satzbau kontrolliert, aber auch die Urheberrechte von Fotos“, sagt die Schulleiterin. Die Corona-Pandemie hatte das Projekt in diesem Schuljahr ein wenig ins Stocken gebracht. „Wir gehen aber wieder mit vollem Einsatz ans Werk und füllen unsere Schülerzeitung mit interessanten Artikeln“, sagt sie.

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto