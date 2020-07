Altenkirchen

Am Donnerstag, 23. Juli, wird im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kirchen- und Musiksommer die Jazz-Legende Conny Bauer in Altenkirchen zu Erzählungen von Wassily Schukschin auf der Posaune improvisieren.

Konrad „Conny“ Bauer, geboren 1943 in Halle an der Saale, begann schon als Jugendlicher zu musizieren. Nach autodidaktischen Anfängen als Sänger und Gitarrist in verschiedenen Bands, studierte er in Dresden Posaune. Dort entdeckte er den Jazz für sich.

Für seine Solo-Improvisationen wählt Bauer besondere Orte: Der Zeus-Altar im Berliner Pergamonmuseum, der Magdeburger Dom oder das Leipziger Völkerschlachtdenkmal gaben seiner Musik schon ganz eigene Entfaltungsräume. Für die Schallplattenaufnahme „Flüchtiges Glück“ reiste er 1986 nach Köln und spielte im Wasserspeicher Severin. Nun tritt er auf der Halbinsel Wittow im Pfarrgarten in Altenkirchen auf.

Fernsehkommissar liest

Unterstützung bekommt er vom Schauspieler Michael Kind, der bekannt durch Film und Fernsehen ist (unter anderem Weißensee und Praxis mit Meerblick). Als Ermittler Joachim Raabe im „ Polizeiruf 110“ und als Hauptkommissar Hermann Gruber, Leiter der „Küstenwache“-Einsatzzentrale, wurde Michael Kind einem breiten Fernsehpublikum bekannt. Er wird unter dem Titel „Ich glaube“ die Texte von Wassily Schukschin im Pfarrgarten lesen.

Literarisch geht es am Freitag, dem 24. Juli, mit Thomas Rosenlöcher weiter. Der Dichter und Hölty-Preisträger ( Schiller-Preis 2017) liest unter dem Titel „Kirschbaumepistel“ Gedichte, Geschichten und Unveröffentlichtes im Pfarrgarten Altenkirchen unterm Kirschbaum.

Beginn für die Open-Air-Veranstaltungen am Donnerstag und Freitag sind jeweils um 20 Uhr. Bei Regen finden diese in der Kirche statt.

Von OZ