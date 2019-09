Altenkirchen

Der Kindergarten „Hummelhus“ in Altenkirchen hat bei der Aktion „Scheine für Vereine“ eines Radiosenders tausend Euro gewonnen. Dieser Betrag kann nun verdoppelt werden, wenn ausreichend Unterstützer Menschen unterschreiben. Für jede Unterschrift gibt es fünf Euro. Die Aktion beginnt in diesen Minuten (Donnerstag, 17 Uhr) vor dem Kaufhaus Stolz in Altenkirchen. Die Einrichtung hat das Geld bitter nötig: Nach einem Wasserschaden muss das Haus saniert werden. Die Kinder kommen solange in zwei Gruppen in verschiedenen Blöcken unter.

Von Uwe Driest