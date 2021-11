Altenkirchen

Der imposante Bau ist weithin sichtbar. Obwohl seit der Wende dem Verfall preisgegeben, vermittelt der alte Speicher von Lanckensburg immer noch einen Eindruck von der Pracht, die das Gut einst ausstrahlte. Nun möchte sich eine Gruppe von Architekten des heruntergekommenen Gebäudes annehmen und ihm wieder zu früherem Glanz verhelfen.

„Wir sind ein Projektteam aus Planern, Projektentwicklern und Baufachleuten mit Passion für die Sanierung historischer Gebäude“, sagt Maja Kastaun. Gemeinsam mit vier Kollegen gründete die Berliner Architektin eigens die „Rügenspeicher GmbH & Co. KG“ mit Sitz in Gingst.

Das am 17. Februar 1744 eingeweihte Herrenhaus auf einem Foto von 1961. Wenige Jahre später wurde es abgerissen. Quelle: Rügenspeicher GmbH & Co KG

Ihr Vorhaben, den Alten Speicher der Gutsanlage von Lanckensburg zu sanieren, stellte Maja Kastaun auf der vergangenen Sitzung der Gemeindevertretung von Altenkirchen vor. Dabei war sie voll des Lobes für den Schatz auf Wittow. „Landschaftsprägend und einzigartig auf Rügen“ sei der unter Denkmalschutz stehende Speicher und damit „unbedingt erhaltenswert“. Der „Zeitzeuge einer über 100-jährigen Geschichte“ habe „Seltenheitswert in ganz Pommern“.

Herrenhaus wurde in den 1960er Jahren abgerissen

Dabei weiß Kastaun offenbar, wovon sie spricht. Das Quintett kann auf vorzeigbare Referenzen bereits sanierter Denkmäler verweisen. So bauten die fünf Kollegen bereits in Fürstenwalde eine denkmalgeschützte Reiterkaserne zu Wohnraum um und für den Umbau der kaiserlichen Post und einer alten Schule in Wolgast erhielten Kastaun und ihr Team sogar den Deutschen Tourismuspreis. Den Hinweis auf das Objekt in Lanckensburg gab Rolf Kammann. Der ehemalige Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern arbeitet heute als externer Berater für Unternehmens-, Wirtschafts- und Regionalentwicklung.

Innenansicht des Turmspeichers Quelle: Rügenspeicher GmbH & Co KG

Von der einst großzügigen Gutsanlage Lanckensburg blieben nur der mächtige Stallspeicher sowie ein kleineres Stallgebäude erhalten. Das ab 1745 errichtete L-förmige Herrenhaus mit dem turmartigen dreigeschossigen Anbau wurde 1967 abgerissen. Seit dem 14. Jahrhundert befand sich das Dorf im Eigentum der Rügener Familien von Platen, Normann, Bohlen und schließlich vor 1742 der Familie von der Lancken, die Namensgeber des Dorfes wurden.

Marie von der Lancken war die letzte Eigentümerin des bei Kriegsende mehr als 250 Hektar umfassenden Gutes. Dazu gehörte auch ein englischer Landschaftspark, der Ende des 19. Jahrhunderts angelegt wurde. Heute ist von diesem Park nichts mehr zu erkennen.

Landesamt bestätigt Denkmalwert und fördert Sanierung

Auf dem zum Gut gehörenden Wirtschaftshof befand sich das beeindruckende, ab 1913 errichtete Speichergebäude, dessen hofseitiger Giebel in Pommern kaum seinesgleichen habe, sind sich Denkmalschützer einig. Auch der Mitte der Neunzigerjahre vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege herausgegebene Band „Die Bau- und Kunstdenkmale in der Vorpommerschen Küstenregion“ hebt den mit neun Achsen und vier Geschossen sowie drei abgestuften Dachgeschossen errichteten Bau hervor. Leider sei eine der anderthalbgeschossigen zum Stall gehörenden Flügeltüren offenbar gestohlen worden.

Sie wollen den Alten Speicher sanieren: Sebastian Jacobs, Maja Kastaun, Roger Schlag-Schöffel, Richard Schubert, Henryk Abramik (v. l.). Quelle: Uwe Driest

Die Altenkirchener Gemeindevertreter um Bürgermeisterin Jutta Sill freut das Engagement der Architekten. „Wir legen allerdings Wert darauf, dass dort eine dauerhafte Wohnnutzung und nicht etwa weitere Ferienwohnungen entstehen“, betont Gemeindevertreterin Thesy Thesenvitz-Weiske. Die Pläne für eine Nutzung seien noch weitgehend Zukunftsmusik, so Maja Kastaun.

„Nach Ideen könnte das neben der Wohnnutzung beispielsweise auch ein Co-Working-Space für Menschen sein, die online arbeiten. Auch ein Regionalladen oder eine Raststätte für Radler wären denkbar. Bevor wir Speicher und Stallanbau sanieren und Wohnungen einbauen, gilt es aber zunächst, das Dach instand zu setzen und vor dem weiteren Verfall durch Witterungseinflüsse zu schützen.“ Dafür bewilligte das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege bereits Gelder. „Das ist schon mal ein gutes Zeichen“, so Maja Kastaun.

