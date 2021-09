Am Sonnabend wird der bekannte Komponist, Sänger und Moderator Hartmut Schulze-Gerlach, besser bekannt als „Muck“, Mitglied der Jury des Amateur Band Contest in Sassnitz sein. Welche besondere Beziehung er zur Rügener Hafenstadt hat, erzählt er im Interview.

Hartmut Schulze-Gerlach, genannt „Muck“, wird am 25. September in der Jury des Amateur Band Contest in Sassnitz sitzen Quelle: Agentur