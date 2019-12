„Amerikanische Welten“ in Sassnitz

Sassnitz

Der kleine Altstadtmarkt in Sassnitz verwandelte sich zum ersten Adventwochenende in eine andere Welt. Nach dem Thema „Amerikanische Weihnachten“ wurde der Tannenbaum extra bunt geschmückt, Lollipops und Zuckerstangen verzierten den Platz und auch Santa Claus ließ es sich nicht nehmen, den Schornstein am Bühnenbild zu erklimmen.

Höhepunkt in diesem Jahr war nach amerikanischer Tradition die Sassnitzer Weihnachtsparade. Dem Aufruf des Gewerbevereines Sassnitz, um die kreativste Kostümgruppe, sind viele Einheimische, Vereine und Betriebe gefolgt. Es bot sich ein buntes Bild auf dem Rügenplatz. Santa Claus, Nikolaus, Zuckerstangen, Tannenbäume, wandelnde Geschenke, die Grinchfamilie, Rentier, Weihnachtsmänner, Lebkuchen und viele mehr begrüßten sich zum großen Umzug durch die Stadt. Bunt geschmückte Fahrzeuge bereicherten den Festzug. Elf Teilnehmergruppen stellten sich dann der Jury um das Preisgeld. Diese hatte eine schwere Entscheidung zu treffen, denn alle waren auf ihre Art Ideensieger. Die wandelnden Geschenke von der Vorschule („8. März“) – alles in Handarbeit gefertigt – erhielten den Hauptgewinn. Der Karnevalclub Sagard mit der Feuerwehr erhielten den Preis der „Silbernen Ananas“ für das kreativste Fahrzeug, den Rentierschlitten.

Das Thema im kommenden Jahr lautet: „ Weihnachten in Neptuns Reich“.

Lesen Sie auch hier

Von OZ