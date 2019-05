Glowe

Wer 18 ist, darf in der Bundesrepublik wählen gehen. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass es beim 18. Anbaden am Sonnabend in Glowe auch politisch wurde. Am Strand unterhalb des Eiscafés „Arkonablick“ stürzten sich um 11.11 Uhr rund 90 Insulaner und Gäste unter den Augen von wenigstens dreimal so vielen Schaulustigen in das neun Grad kalte Ostseewasser. „ Die Grünen gehen baden“, verkündete das Schild, das Harald Seemann vorn auf seinem grün-weiß geringelten Herren-Einteiler befestigt hatte. Ein bissiges „Hoffentlich“ auf der Rückseite des Badeanzugs klärte den Doppelsinn dieser Aussage.

Vor 18 Jahren begründete der Tourismusverein Glowe die Tradition des Anbadens, mit dem die hiesige Badesaison offiziell eröffnet wird. René Holz wohnt in dem beliebten Erholungsort. Er war von Anfang an dabei und ist jedesmal bei Wind und Wetter in das kalte Ostseewasser gegangen. „Dass das schon 18 Jahre sind, ist mir erst aufgefallen, als ich die Ankündigung in der Zeitung las“, sagt er. Kurzentschlossen verwarf er seine bisherige Kostüm-Idee und bastelte sich aus einem Karton einen Kopfschmuck mit Geburtstagskerze und einer großen, aufgemalten „18“.

Am Strand noch einmal Mut antrinken

Ein Eisbader muss man nicht sein, um für einen kurzen Moment in der Ostsee auszuharren. Ursula und Herbert Blümke sind gerade braun gebrannt aus einem Urlaub in südlicheren Gefilden zurückgekommen und genießen die Rügener Sonne im geschützten Strandkorb. „Eigentlich gehen wir am liebsten baden, wenn das Wasser so 20 bis 21 Grad hat“, sagen die Hamburger. Nachdem sie einmal kurz die Füße ins Wasser gesteckt haben, steht für sie fest: Wir gehen auch rein! Als fleißige Saunagänger sind sie abgehärtet. Wer sich dennoch von innen aufwärmen oder Mut antrinken will, bekommt direkt am Strand noch einen „Kurzen“ von den Gastronomen spendiert. Mancher nimmt zur Sicherheit zwei oder drei – bevor ihn der Mut oder die Körperwärme verlassen. Als Anbaden gilt schließlich nicht das Benetzen der Füße oder Beine, wie Sabine Lange und Stefanie Jäcker vom Tourismusverein erklären. Beide füllen an einem Stand oberhalb des Strandes die Urkunden für die Teilnehmer aus, auf der unter anderem die Wasser- und die Lufttemperatur von neun beziehungsweise elf Grad vermerkt sind. „Man muss schon richtig im Wasser gewesen sein“, sagt Jäcker. Wie weit? Sie zeigt auf einen Punkt zwischen Brust und Bauch. „Bis dahin, wo's weh tut“, sagt sie lachend.

Weh getan hat es nicht, versichert Tim (7), und nein, es sei auch gar nicht kalt gewesen, setzt er mit klapperndem Unterkiefer hinterher, während seine Mutter den kleinen Glower abrubbelt. Wenn die Ostsee etwas wärmer ist, wird auch Tim häufiger baden gehen. Schwimmen kann er und das gar nicht mal schlecht: Tim ist Hilfsrettungsschwimmer bei der örtlichen Wasserwacht.

93-jährige Baderin: „Lieber zu kalt als zu warm!“

„Ich wollte eigentlich nach Kap Arkona schwimmen. Aber das Wasser ist so warm, ich bin auf halber Strecke ins Schwitzen gekommen“, witzelt Helmut Fritzsche. Der Helmstedter geleitet seine Frau vorsichtig ins Wasser. Mit ihren 93 Jahren ist Elsa Fritzsche an diesem Tag die älteste Teilnehmerin. Während sie im Badeanzug an der Hand ihres Mannes langsam in die Ostsee steigt, applaudieren einige der in Jacken, Hosen und Westen am Ufer staunenden Strandbesucher. Ob ihr Kreislauf das verkrafte? Die 93 Jährige lacht und winkt ab: „Kalt ist besser als warm!“ Zu ihrem 55. Hochzeitstag wollte ihr Helmut sie eigentlich in den Süden entführen – an den Gardasee. Dort ist das Wasser aktuell zwar etwas wärmer. Aber die Fahrt wäre zu lang gewesen. Und Glowe gefalle ihr so gut. Hier war sie beim Anbaden vor zehn Jahren schon die älteste Teilnehmerin und wollte gern noch einmal dabei sein. Abhärten müssten sie sich nicht, sagt Helmut Fritzsche kopfschüttelnd und fügt augenzwinkernd hinzu: „Wir machen gleich über der Eisdiele Urlaub. Da werden wir von unten gekühlt.“

Glower Stammgäste sind die Marchefkas aus dem brandenburgischen Bad Freienwalde. Fred Marchefka ist in seinem Kostüm an diesem Sonnabend der Hingucker: Als knallgelbe Banane verkleidet taucht er in diesem Jahr zum ersten Mal in der Ostsee unter. „Ich war schon Knastologe oder Goldbroiler“, erinnert er sich an frühere Kostümierungen. Seine Frau Gabi kriegen bei diesen Temperaturen keine zehn Pferde ins Wasser. Sie braucht es wärmer. „Ich warte auf den Sommer. Dann verbringen wir den Urlaub wieder hier.“

Maik Trettin