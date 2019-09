Gustow

Bei einem Brand in Gustow auf der Insel Rügen ist am Wochenende ein erheblicher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ging am Samstagabend um 22.30 Uhr ein Notruf bei der Einsatzleitstelle ein. Der Anrufer meldete, dass auf dem Gelände der Bäckerei „Natur Insel“ ein Schuppen in Flammen steht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stellte sich heraus, der Brand in einem Anbau ausgebrochen war.

Ursache noch unklar

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gustow konnten das Feuer löschen. Personen wurden nicht verletzt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 25 000 Euro Da die Brandursache zur Zeit unbekannt ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Ein Experte soll den Brandort in Augenschein nehmen.

Von OZ