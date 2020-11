Stralsund

Die längsten Phasen dauerten bisher rund 90 Tage. Als 2006 die Vogelgrippe ausbrach oder als zehn Jahre später viele Flüchtlinge Schutz im Nordosten suchten. Wenn eine Krise es erfordert, arbeitet der Landkreis Vorpommern-Rügen in Stabsstrukturen. Das heißt, Amtsleiter und Entscheidungsträger bilden ein Gremium, in dem die Lage erörtert wird und Entscheidungen getroffen werden. Ein Ausnahmezustand. Im Fall der Corona-Bekämpfung dauert er nun schon länger als sieben Monate.

Bundeswehr kämpft in Vorpommern-Rügen gegen Corona an vorderster Front

Markus Zimmermann leitet beim Kreis nicht nur den Fachdienst Ordnung, sondern auch den Verwaltungsstab – in Sachen Corona-Bekämpfung die wichtigste Einheit. „Es ist kein demokratisches Gremium“, erklärt er. Abstimmungen per Handzeichen wie in politischen Runden gebe es nicht. Sollte es zu Unstimmigkeiten kommen, habe er das letzte Wort. „Aber das war noch nicht nötig. Bisher waren wir uns immer einig.“

Lagebesprechung jeden Donnerstag um 8 Uhr

Einmal in der Woche, jeden Donnerstag um 8 Uhr, trifft sich die fast 20-köpfige Runde im Landratsamt, nach Bedarf auch häufiger. Zunächst gibt Jörg Heusler, Leiter des Gesundheitsamtes, einen Überblick über die Entwicklung und einen Ausblick. „Ich gehe davon aus, dass die Maßnahmen der Bundesregierung erst in einigen Wochen ihre Wirkung zeigen werden“, sagt er beim letzten Treffen und stellt die Runde auf weiter steigende Zahlen ein.

Im Anschluss schätzen weitere Amtsleiter die Lage für ihren Bereich ein. Mit am großen Tisch sitzen in der Regel der Landrat, seine Stellvertreterin, Verwaltungsspitzen etwa aus den Bereichen Finanzen, Personal, Gebäudemanagement, Recht, Presse sowie Vertreter der Bundeswehr, Polizei und der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR).

Führungsstab führt nicht an, sondern aus

Bedarfe werden ermittelt, Aufgaben verteilt, Maßnahmen koordiniert. Was in mehreren Stunden beschlossen wird, geht weiter zum Führungsstab. Auch wenn es so klingt, anführen tut dieser Stab nicht, ausführen wäre zutreffender. Etwa die Materialbeschaffung. „Als Corona losging, waren überall Schutzkleidungen und Masken knapp“, berichtet Zimmermann. Die Zwischenzeit habe der Stab genutzt, um Vorräte für den Landkreis anzulegen.

Dieses Gremium kann sehr flexibel zusammengesetzt werden. Während der ersten Welle war der Stab rund um die Uhr besetzt, bis zu 40 Personen übernahmen Aufgaben. Derzeit ist der Führungsstab beim Rettungswesen integriert. Sollte die Lage sich verschärfen, könne das Gremium auch wieder eigenständig werden.

Von Kai Lachmann