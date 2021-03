Samtens

30. März, 7 Uhr, Netto-Parkplatz in Samtens: Wer einen freien Platz sucht, musste mit den letzten beiden Reihen vorliebnehmen. Der Discounter hatte wegen Umbauarbeiten einige Tage geschlossen und startete den Eröffnungstag mit einer Rabatt-Aktion. „10 % auf alles!“ stand auf dem Banner über dem Eingang – gültig bis 3. April. Viele Kunden nutzten die Gelegenheit für einen Großeinkauf.

Einige Einwohner kamen, um sich umzusehen, was sich alles verändert hat. So wie Renate Jürgens, die Gemüse, Waschmittel und Selters auf dem Parkplatz in ihrem Auto verstaute. „Es ist ein schöner und heller Laden geworden“, sagt sie. „Die Aufteilung ist gut gewählt – alles sehr übersichtlich.“

Markt trifft Geschmack der Kunden

Andere Besucher schoben ihren Einkaufskorb durch die Gänge, um sich für das lange Wochenende großzügig einzudecken. „Die Eröffnung kommt wie gerufen. Ich bin sowieso ein Preisjäger. Ich habe deshalb heute einen kleinen Umweg in Kauf genommen, um einen Großteil meines Ostereinkaufes zu erledigen“, sagt Sabine Röschel aus Bergen.

Morgens, 7 Uhr in Samtens: Die ersten Kunden betreten den wiedereröffneten Supermarkt. Quelle: Mathias Otto

Der umgebaute Markt trifft ihren Geschmack, denn sie hat mehr Platz, um mit dem Einkaufskorb zwischen den Gängen zu rangieren. „Ich habe das Gefühl, dass ich vorher weitaus weniger Spielraum hatte, wenn ich mit dem Korb um die Kurven fahren wollte.“ Für sie wirkt alles bunter und geräumiger. „Ich werde öfter mal vorbeischauen“, sagt sie.

Neuer Bäcker im Eingangsbereich

Einiges hat sich verändert in dem Markt, wie Gebietsleiter Patrick Muranko berichtet. Die Fläche, auf der der Lila-Bäcker seinen Verkaufsstand hatte, ist verschwunden. Gegenüber war der Bereich, seitdem der Fleischer dort nicht mehr verkauft, ungenutzt. Hier ist nun die Stadtbäckerei Kühl aus Grimmen eingezogen. „Wir haben damit den Eingangsbereich für die Kunden übersichtlicher gestaltet“, sagt er. Dadurch konnte im linken Eingangsbereich die Fläche für die Mehrwegflaschen vergrößert werden.

„Rund eine Woche hatte es gedauert, die alten Regale ab- und den gesamten Markt umzubauen. Das Ziel war es, die Verkaufsfläche von 970 Quadratmetern so zu nutzen, dass wir breitere Gänge vorfinden und die Waren übersichtlich aufgeteilt sind“, sagt er. Wichtig ist dem Gebietsleiter in diesem Zusammenhang der Begriff Nachhaltigkeit. 400 Bio-Artikel befinden sich im Sortiment, sowie eine große Auswahl an umweltverträglichen Mehrwegverpackungen.

„Zudem tragen 280 Netto-Eigenmarkenprodukte das Panda-Logo der Naturschutzorganisation WWF. An ihm erkennen Kunden die nachhaltigeren Alternativen im Netto-Regal. Seit 2015 sind Netto und WWF schon Nachhaltigkeitspartner“, so Patrick Muranko.

Von mo