André Dorn fährt mit Kamera und Rad über Rügen

Bergen

André Dorn ist gebürtig aus Leipzig und hat eine Ausbildung zum Elektriker gemacht. Danach ging er zur örtlichen Zeitung, um als Zusteller, im Vertrieb und zuletzt als Producer zu arbeiten. Zu seinen Aufgaben bei der „Wir in... Leipzig“ gehörte es, die Redaktionsvorlagen druckfertig zu machen und den Druck zu überwachen. Als die Zeitung 1990 eingestellt wurde, ging der 58-Jährige auf Jobsuche und kam vor elf Jahren durch seine Arbeit für eine Handelskette nach Rügen.

„Jeder Sachse hat etwas in den Genen, das ihn auf die Insel treibt“, erklärt er schmunzelnd. Arbeitsbedingt folgte eine Zeit in Niedersachsen, aber die Sehnsucht nach dem Meer brachte André und seine Frau 2020 zurück nach Rügen.

Hobby: Tierfotografie

Beide fanden Arbeit auf der Insel und haben sich in Bergen niedergelassen. In der Freizeit fahren sie Fahrrad, außerdem spielt André Dorn Gitarre und fotografiert. „Als Hobby-Tierfotograf finde ich immer neue Motive in der schönen Natur der Insel“, sagt er.

Von Christa Driest