Zur Königinnenwahl in Göhren bleibt die Dienstwaffe zu Hause

Göhren

Uniform gegen Spitzenkleid – Lara Haack unternimmt scheinbar gewagte Veränderungen vor. Aber sie weiß, was es heißt, sich zu behaupten. Als angehende Polizistin setzt sie sich im Dienst während der Ausbildung durch und kann Verantwortung übernehmen. „Ich würde mich wirklich über den Titel der Bernsteinkönigin freuen und unsere Region nach außen sehr gern vertreten“, sagt die 18-jährige Kandidatin des diesjährigen Wettbewerbes.

Bereits zum 14. Mal veranstaltet die Kurverwaltung in Göhren die überregional für Aufmerksamkeit sorgende Wahl der Deutschen Bernsteinkönigin und vergibt ein Diadem und die Aufgabe, den Bernstein sowie die Insel Rügen als gekürte Monarchin auf Zeit für die kommenden zwei Jahre zu repräsentieren.

Erfolgreich im Badminton

Lara Haack ist tief verwurzelt mit der Region. Sie wuchs in Göhren auf. 2012 verstarb ihr leiblicher Vater. Die Familie rückte zusammen. Ihr Motte ab diesem Zeitpunkt lautete: Es geht immer irgendwie weiter. „Nicht aufgeben“, haben wir uns gesagt, so Haack. Die Schülerin etablierte sich als Sportlerin im Badminton und holte einige Siege mit der Mannschaft nach Hause. Außerdem unterstützt sie die hiesige Feuerwehr als Mitglied. Sie absolvierte nach der Schule ein Praktikum bei der Bundespolizei und entschied sich für diesen Ausbildungsweg. „Leider geht das nicht auf der Insel Rügen und so muss ich ständig in der Woche zum Beispiel nach Neustrelitz oder zu Dienstelleneinsätzen nach Berlin und Stralsund fahren.“

Der Job macht ihr Spaß und sie möchte nach der Ausbildung gern nach Rügen zurück. „Ich weiß, dass ich bundesweit eingesetzt werden kann, gehe aber davon aus, dass ich meiner Heimat treu bleibe. Ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, zurückkommen zu können“, sagt die angehende Kontroll- und Streifenbeamtin. Für die Auszubildende ist das Stadtleben viel zu hektisch. „Zu viel Verkehr, zu viele Menschen“, sagt sie. Göhren hingegen sei beschaulich, ruhig und eben ein echtes Zuhause. Sie liebt die Natur und die Strände der Insel besonders nach den Herbststürmen und mit dem vom Wasser angespülten Treibholz. Und sie mag den Seetang mit den darin versteckten Bernsteinen.

Familie und Freund unterstützen sie

Auf dem Dorf kennt außerdem jeder jeden, und der Ort Göhren ist nicht so anonym wie manche Großstadt, findet die junge Frau. „Meine Mutter hat mich dazu animiert, in meinem Freundeskreis rumzufragen, ob jemand bei dem Wettbewerb in Göhren mitmachen will. Ich habe etwas überlegt und mich dann selbst beworben.“ Erst war Lara unsicher, ob sie die anstehenden Termine als neue Königin wahrnehmen könnte. „Ich werde aber von meiner Familie unterstützt, bin bereits im dritten Ausbildungsjahr und bald fertig, und dann schaffe ich das schon“, sagt sie. Mama und ihr Partner sind stolz auf sie. „Mein Freund war erst etwas skeptisch, aber er unterstützt meine Entscheidung. Am Abend der Wahl kann er leider aus beruflichen Gründen nicht dabei sein.“

Die Vorbereitungen für den großen Auftritt am 26. Oktober in der Nordperdhalle in Göhren laufen auf Hochtouren. „Ich werde mir ein schickes Abendkleid kaufen“, sagt Lara Haack. Das Laufen auf hohen Schuhen ginge ebenfalls und in der Vorstellungsrunde will sie für eine Überraschung sorgen. „Es wird auf jeden Fall zu sehen sein, wofür mein Herz schlägt“, sagt sie. Eins kann sie noch verraten: „Die Dienstwaffe bleibt zu Hause.“

Von Christine Zillmer