Göhren-Lebbin

Dunkle Schneewolken ziehen an diesem Februarmorgen auf. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt hat sich eine dünne Eisschicht im Bereich des Yachthafenresorts Fleesensee (Mecklenburgische Seenplatte) gebildet.

Trotz der unwirtlichen Bedingungen herrscht Betriebsamkeit an der Slipanlage in Göhren-Lebbin. Sie wird unter anderem von Angelboot-Besitzern genutzt. Melina (6) und ihr Bruder Castiel (4) beobachten aufmerksam, wie ein gut sechs Meter langes Flachkiel-Boot ins Wasser gleitet.

Anzeige

Youtuberin ist in bundesweiter Szene bekannt

Die Augen der Knirpse strahlen. Sie halten jeweils eine leichte, 1,70 Meter lange Wurfrute in den Händen. „Im vergangenen Jahr bekamen die Kinder sie zu Ostern geschenkt“, erklärt ihre Mama Lisa Lübbe (26). Die junge Frau aus Göhren-Lebbin freut sich auf einen kurzen Törn mit Anni Heppner alias „Angel-Anni“. Im Frühling dann ist ein Familien-Ausflug mit der Angel-Lehrerin geplant. Diese hat sich seit Jahren auf der Internetplattform Youtube einen Namen in der bundesweiten Szene gemacht.

Mit ihrem Mann Robin Heppner (35) erfüllte sich die frühere Radio-Moderatorin einen Traum an der Seenplatte. Als Marketingchefin und Chefkoch arbeiten sie im direkt am Wasser gelegenen Restaurant „Seewirtschaft“. Nebenberuflich sind sie als Angelguides auf vielen der von den „Müritzfischern“ bewirtschafteten mehr als 70 Gewässern unterwegs.

Guide Robin Heppner (l.) aus Untergöhren tourt mit Oliver Kusay (40) aus Göhren-Lebbin auf dem Fleesensee. Quelle: D. Lilienthal

Angeltouren im Nordosten immer stärker gefragt

Anni legt den Kindern die Schwimmwesten an. Castiel darf in die Rettungspfeife pusten, die auch an seinem orangefarbenen Lebensretter steckt. Die ausgebildete Frühpädagogin erläutert den Kindern wichtige Verhaltensweisen an Bord des Angelbootes. „Das gehört zum Angel-Abc dazu“, betont die selbstbewusste Frau, die ihr Alter geheim hält. Als Erste in Deutschland hat sie spezielle Kurse für Frauen angeboten. „Fakt ist: Immer mehr Damen besitzen einen Angelschein“, verdeutlicht Claudia Thürmer, Sprecherin des Landesanglerverbandes MV.

Auf dem Fleesensee unternimmt Anni Heppner mit Lisa Lübbe (l.) und deren Kindern Melina (2. v. l.) und Castiel (r.) eine Schnuppertour. Quelle: D. Lilienthal

Und geführte Angeltouren sind im Nordosten – dem deutschen Angel-Eldorado – immer stärker gefragt. Mehr als 35 professionelle Guides, die geschätzt jährlich weit mehr als 20 000 Gäste betreuen, arbeiten hierzulande.

Vorbuchungen für Hauptsaison

Auf etwa 50 Angeltage mit Petrijüngern im Jahr kommt allein Robin Heppner. „Vorbuchungen für die ab März beginnende Hauptsaison habe ich bereits einige“, sagt der gebürtige Penzliner (Mecklenburgische Seenplatte). Sein hochmodernes Boot besitzt einen 115-PS-Benziner und einen starken Elektromotor.

Derzeit dürfen die Heppners und ihre Kollegen an der Müritz aber nur mit einheimischen Gästen aufs Wasser. Laut oberer Fischereibehörde sind zudem Ausnahmen gesetzlich zulässig. Dies betrifft beispielsweise Berufspendler und Zweitwohnungsbesitzer. An Bord sind stets die Mindestabstände und weitere Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Abteilungsleiter Thomas Richter von der oberen Fischereibehörde betont zudem, dass landesweit Ausfahrten von Angelkuttern und der Angelbootverleih verboten sind. Das Schweriner Wirtschaftsministerium stuft diese nämlich als „tourismusaffine Dienstleistungen“ ein.

Etwa 50 bis 300 Euro pro Angeltag Auf und an den gut 2000 Seen,den Flüssen, auf der Ostsee und auf den Boddengewässern sind aktuell mehr als 35 professionelle Angellehrer unterwegs. Jährlich betreuen die Guides weit mehr als 20 000 Gäste, die vor allem aus dem süddeutschen Raum kommen. Doch auch die ausländischen Hobbyangler – vor allem aus der Schweiz, aus Österreich, Polen und Schweden – steuern verstärkt den Nordosten an. Ein Angellehrernimmt für einen Angeltag etwa zwischen 50 und 300 Euro – entsprechend den Angeboten.

Bei „Eddy“ heuern auch Österreicher und Schweizer an

In den Startlöchern befindet sich deshalb auch Edmond Prey, den hier alle nur „Eddy“ nennen. Der 61-jährige Kapitän der Binnenschifffahrt arbeitet seit sieben Jahren als Angelguide im Auftrag der „Müritzfischer“, des größten Binnenfischereibetriebs Deutschlands. Er hat von der Fischerei Müritz-Plau GmbH einen Zehn-Meter-Kutter gepachtet. Vom Fischerhof in Eldenburg startet „Eddy“ in der Saison häufig täglich zu zwei Ausfahrten mit jeweils bis zu zehn Gästen.

Vor allem aus dem süddeutschen Raum, aber auch aus der Schweiz, aus Österreich und Polen reisen die Angelfreunde an. Unter ihnen sind ganze Gruppen, die in Angelvereinen ihrem Hobby nachgehen. Und mitunter begrüßt der Käpt’n auch Rollstuhlfahrer an Bord seiner „Wolldüp“. „180 bis 200 Tage bin ich im Jahr im Schnitt auf dem Wasser. Zwar gibt es für den Februar schon zahlreiche Buchungen, doch die Corona-Verordnung bremst uns aus“, erklärt der Experte.

Rinow bildet die kleinen Petrijünger aus

Zu den bekanntesten Vertretern der Zunft zählt der Rostocker Peter Rinow. Seit zehn Jahren arbeitet der 62-Jährige auch als Guide sowohl auf Seen, Flüssen und der Ostsee. Häufig findet man den Naturburschen beim Angeln mit Kindern in Röbel an der Müritz. „Aktuell konzentriere ich mich auf die Ausbildung der kleinen Petrijünger. Angeln bietet tolle Möglichkeiten, die Natur besser kennen- und schätzen zu lernen“, betont Rinow. Und gerade in der Pandemie-Zeit sei das Interesse an diesem Hobby spürbar gewachsen. „Das Thema Guiding spielt dabei eine wichtige Rolle“, erklärt er.

Von Volker Penne