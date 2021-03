Anglerunglück vor Rügen: Haben die Männer den Wind unterschätzt?

Palmer Ort

Waren es unglückliche Umstände, war es Leichtsinn? Zwei Männer kenterten mit ihrem Sportboot am Sonntag während ihres Angelausflugs. Beide retteten sich an Land. Ein 77 Jahre alter Mann überlebte, der andere Angler (80) verstarb im Krankenhaus. Einen Tag nach dem Unglück ist eine Debatte über die Sicherheit auf den Gewässern rund um Rügen entbrannt. Denn in den vergangenen Tagen gab es mehrere Meldungen darüber, dass Angler in Seenot geraten sind. Dabei steht die Angelsaison erst noch vor der Tür, bald werden viele Menschen auf dem Bodden unterwegs sein, um etwa auf Heringe oder Hornhecht zu angeln.

Besonders pikant: Zur Unfallzeit herrschte im Greifswalder Bodden böiger Südwestwind bis zur Stärke sieben. Bodden und Ostsee waren etwa vier Grad kalt. Die Männer, beide stammen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald, sollen nach bisherigen Ermittlungen an der Küste im Norden des Boddens mit einem 4,40 Meter langen und 1,60 Meter breiten Boot der Marke Ibis 2 mit Außenbordmotor gestartet sein. Ihr Ziel war Stahlbrode. Doch dort kamen sie nie an und trieben in Richtung Palmer Ort.

Schluss bei Windstärke 3

Jörg Dubke, selbst Angler und Guide rund um Rügen, kann nur davon abraten, kleine Boote bei großem Wellengang zu starten. „Bei schönem Wetter ist es mit dem Ibis II kein Problem. Doch bei Windstärke 3 sollte spätestens Schluss sein“, sagt er. Vor allem der Greifswalder Bodden, der großflächig in die Ostsee führt, sei sehr ungemütlich, weil hier kurze Wellen dominieren würden, die besonders kleinen Booten sehr zu schaffen machen. Seinen Guiding-Kunden sage der Angelexperte immer zwei Tage vor dem Start ab, wenn es Wind- und Strömungsverhältnisse nicht zulassen.

Der Rügener Taucher Frank Reile empfiehlt sogar, sich auf seinem Smartphone eine App runterzuladen, die die exakten Windgeschwindigkeiten und -richtungen anzeigt. „Einige sind sogar kostenlos und können Leben retten. Das sollte zur Grundausstattung gehören, wenn man mit seinem Angelboot unterwegs ist“, sagt er. In MV sind Motoren bis 15 PS führerscheinfrei erhältlich. Dieses Angebot sollte überdacht werden. Ein Motorbootsschein sollte aus seiner Sicht Pflicht sein. „Man sollte sich schon ein bisschen mit der Materie befassen, bevor man loslegt und etwa wissen, welches Schiff Vorfahrt hat.“

Wetter kann sich schnell ändern

Wie man sich in Situationen verhält, wenn das eigene Leben auf dem Wasser in Gefahr ist, möchte der Landesanglerverband MV demnächst mit seinen Mitgliedern trainieren. Für Kinder gibt es ein ähnliches Programm bereits. Ziel ist, die Zahl an Unfällen beim Bootfahren weiter zu senken. „Das schöne ist, dass die Leidenschaft für das Angeln zunimmt. Das bedeutet auch, dass mehr Leute auf dem Wasser unterwegs sind. Deshalb ist es wichtig, dass wir mit präventiven Veranstaltungen Angler dafür sensibilisieren wollen, wie gefährlich Gewässer sein können“, sagt Sprecherin Claudia Thürmer.

Das Unglück geschah im Süden der Insel Rügen. Quelle: Arno Zill

Das Wetter an der Küste verändert sich schnell. Bei plötzlich auftauchendem Wind könne es gefährlich werden, wenn man in einem kleinen Boot sitzt. Oft werde die Kraft unterschätzt, die aufgebracht werden muss, um aus einer Situation wie dieser zu entkommen. „Jeder Verunfallte ist einer zu viel“, sagt sie.

Fahrt akribisch planen

Um schneller handeln zu können, wenn jemand auf dem Wasser in Gefahr ist, hat die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) die App „SafeTrx“ herausgebracht. Sie zeichnet die Position eines Wasserfahrzeuges auf und sendet sie. Die Daten können dann im Notfall von den Seenotrettern abgerufen werden.

Sicherheits-App SafeTrx der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), Startbildschirm SafeTrx: Die Seenotretter-App, die Leben retten kann. Quelle: DGZRS DIE SEENOTRETTER

„Wir können sofort sehen, wo sich derjenige mit seinem Boot befindet. Bei Handyempfang sendet er punktgenau, ansonsten die zuletzt gesendete Position. Somit können wir die Suche eingrenzen“, sagt Sprecher Ralf Baur. Er gibt wichtige Hinweise für Bootsführer. Neben dem Einholen der aktuellen Wetterdaten sollte jeder, der sich auf dem Wasser befindet, eine Schwimmweste tragen. „Jeder, der auf See hinausfährt, sollte seine Fahrt akribisch planen“, sagt er.

Die Ursache für das Unglück der beiden Angler im Strelasund ist weiter unklar. So müssen die zuständigen Sachbearbeiter unter anderem Wind- und Wetterdaten erfragen, die zum Unfallzeitpunkt herrschten. Auch wurde die Bundesstelle für Schiffsunfalluntersuchung verständigt. „Es wird in alle Richtungen ermittelt. So soll zum Beispiel das Todesermittlungsverfahren klären, ob beispielsweise fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln zum Unfall geführt hat. Ebenso wird das Boot, welches sichergestellt wurde, genauer untersucht“, sagt Stefanie Peter, Sprecherin der Polizeiinspektion Stralsund. Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang bei dem Paar, das den Notruf abgesetzt hatte. „Sie sind knapp 20 Meter ins Wasser gegangen, um den beiden Männern zu helfen“, sagt sie.

