Angst an den Schienen von Samtens auf Rügen

Samtens

“Coburg“ ist unsicher, das sieht der heimische Pkw-Fahrer sofort. Bremsen? Gas geben? Nein. Doch lieber bremsen. Oder nicht? Das dunkelblaue Auto mit dem Kennzeichen CO hatte die lange Schlange, die sich am Montag am B96 Abzweig Garz bildete, hinter sich gelassen und näherte sich nun dem Bahnübergang in Samtens.

Nach dem Ortsschild empfängt den Autofahrer hier eine Ampel, die den Verkehr an der Kreuzung mit der „Alten B96“ regelt. Die Ampel steht aber logischerweise vor den Schienen, die es zu überqueren gilt. Zwischen Ampel, Schienen und tatsächlichem Kreuzungsbereich ist also eine ziemlich beeindruckende Strecke. Regelmäßig treten hier die Gäste angesichts des „Vorfahrt achten!“ – Schildes in die Klötzer. Ob die Ampel von vorhin hier wohl noch gilt?

Die Einheimischen verdrehen entnervt die Augen, irgendwann steht die Schlange bei solchen Bremsmanövern ja auch auf den Schienen... Ich aber habe vollstes Verständnis. Was soll man denn machen, wenn man die Strecke nicht kennt und unsicher ist. Es auf einen Zusammenprall ankommen lassen? Na, doch bitte nicht. Aber nun für alle Touristen und freundlichen Besucher: Vertrauen Sie der Ampel. Die gilt auch für 20 Meter weiter!

Von Anne Ziebarth