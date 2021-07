Vitte

Andrea Zabel und Claudia Glöckner stehen am Kircheneingang in Kloster auf Hiddensee. Sie halten Anmeldelisten in der Hand und streichen die Namen der Ankommenden ab. „Aufgrund von Corona können wir heute leider nur 50 Leute in die Kirche lassen. Interesse hatten weit mehr“, sagt Andrea Zabel, Erzieherin und seit neunzehn Jahren auf der Insel lebend. Sie und die vielen anderen engagieren sich seit dem 16. Juni 2021 in einer Bürgerinitiative gegen die Ausbaupläne des Vitter Hafens. Nun kam es zur ersten Mitgliederversammlung.

Das Konzept wurde auf einer Gemeindevertretersitzung im März 2021 erstmalig vorgestellt. Seitdem wächst der Widerstand. Einheimische, Zugezogene, Zweitwohnungsbesitzer und zunehmend auch Urlaubsgäste befürchten, dass mit diesen Plänen der Weg für Massentourismus geebnet wird. Somit könnte der naturnahe, besondere Charakter von Hiddensee zerstört werden. Deshalb sind sie hier, die nun 185 Mitglieder. Täglich werden es mehr.

Was alles geplant ist

Geplant ist der Ausbau des Hafens Vitte, vor allem im südlichen Teil, wo sich ein ruhiges, naturnahes Wohngebiet befindet. Dem Konzept ITT-Port Consult aus Laboe/Schleswig Holstein entsprechend, sollen 135 neue Liegeplätze für Sportboote entstehen, mit Hafenkontor und Sanitäranlagen. Eine begehbare, beleuchtete Mole ist geplant, eine Filetieranlage und drei Container für die Fischverarbeitung. Außerdem sind im Hafengelände eine Mehrzweckhalle schon länger geplant und eine Verlängerung des Fähranlegers an der Ostmole für Flusskreuzfahrtschiffe.

Bestehendes Konzept erinnert an Industriegebiet

Susanne Schwarz ist Fotografin. Sie lebt seit neun Jahren auf der Insel und befürchtet: „Wenn alles so gebaut wird, wie es geplant ist, dann sieht es zum Teil aus wie ein Industriegebiet. Ein riesengroßes Stück Bodden wird so unwiderruflich zerstört und wir befürchten, dass das weiteren Bauprojekten den Weg ebnet.“ Andrea Zabel ergänzt: „Wir haben ganz andere Baustellen, wo man die Gelder sinnvoller einsetzen könnte. Die zusätzlich 500 mehr Touristen in der Hochsaison überfordern die Infrastruktur. Wir haben wenig Personal. Dabei sind Spielplätze nicht gepflegt, für die Jugend müsste viel mehr gemacht werden. Auch brauchen wir Unterkünfte für Saisonkräfte und Einheimische.“

Hiddenseer fordern Mitspracherecht

Die fünfzig Plätze in der Kirche sind schnell besetzt. Es kann losgehen. Die Leiterin des Heimatmuseums, Jana Leistner, freut sich über das große Interesse. Es sollen offene Fragen diskutiert werden, welche Informationen mittlerweile vorliegen, außer dem Konzept der Gemeinde. Ferner werden Sprecherinnen der Initiative gewählt. Am Ende sind es fünf. Sie werden den Kontakt nach Außen repräsentieren. Eine davon ist Katrin Döde. Sie betreibt mit mehreren Mitarbeitern den Pflegedienst auf der Insel. „Wir sind für die Sanierung des Hafens, das ist notwendig. Wir wünschen uns aber, dass mit uns gesprochen wird, dass die Pläne offengelegt werden. Und dass wir Mitspracherecht haben“, sagt sie. Bis heute sei seit Bekanntgabe des Konzeptes im März nichts weiter nach außen gedrungen. Auf Anfragen werde leider nicht reagiert. Man könne aber alle offenen Punkte an Kurdirektorin Vanessa Marx sowie Bürgermeister Thomas Gens schicken.

Blick in die Kirche: Die Hiddenseer diskutieren über die Ausbaupläne des Vitter Hafens. Quelle: Ulrike Sebert

Mitte August soll eine Informationsbroschüre von der Gemeinde vorliegen und in einer öffentlichen Sitzung vorgestellt werden. Einen offiziellen Termin gäbe es aber noch nicht. „Wenn die Fotovoltaikanlage so gebaut wird, dann ist sie viermal so groß wie der Hubschrauberlandeplatz“, sagt Katrin Döde. „Und wenn wir richtig informiert sind, müssen die Module mit größerem Abstand über der Wasseroberfläche installiert werden. Da muss geprüft werden, was das für die Wasservögel bedeutet. Sowie die Meereswasserentsalzungsanlage, um das Trinkwasserproblem der Insel zu lösen, ist das alles wirklich nachhaltig und gibt es nicht Alternativen? Das muss diskutiert werden.“

Ausbau könnte Ökosystem Vitter Bodden gefährden

Fraglich erscheint auch die Filetieranlage. Die Fischer hätten erst kürzlich ihre Flächen und Eisanlage verkauft. Es gäbe auch nur noch drei bis vier Fischer, die noch nicht in Rente sind. Und einen Lehrling. Michael Gau ist auf der Insel geboren und sitzt auch mit in der Kirche. Er sagt: „Wenn das Projekt so realisiert wird, leidet das Ökosystem des Vitter Boddens durch den starken Schiffsverkehr, der ist jetzt schon vermoddert. Einerseits fahren sie mit Elektrobussen, andererseits kommen immer mehr Schiffe ohne Kat. Das passt nicht zusammen.“

Kurdirektorin verteidigt Erstkonzept – und spricht von Anpassungen

Bürgermeister Gens ist viel beschäftigt. „Man kann in der nächsten Woche einen Termin mit ihm vereinbaren“, sagt Kurdirektorin Marx. Zudem könne die Infobroschüre Irritationen ausräumen, wenn sie ab Mitte August erschienen ist. „Wir sind auf Einwände und Fragen von Bürgern und Gästen eingegangen. Das Erstkonzept wird geprüft und angepasst“, sagt sie. „Das hängt auch von den Gutachten und Fördergeldern ab. Aber wir wollen der erste energieautarke Hafen an der Ostseeküste sein.“ Marx sagt, dass von den geplanten 135 Liegeplätzen allein 60 für die Einwohner Hiddensees zur Verfügung stehen werden. Durch die Anzahl gäbe es auch kein Liegen der Boote in der Wildnis mehr und weniger Müll. Auch die jungen Fischer müssten weiterleben. Dafür will die Gemeinde nachhaltige Strukturen schaffen. Das Wichtigste sei jedoch eine Verkehrsentzerrung: Die vielen Boote, Fähren, Kutschen, Fußgänger und Fahrräder würden immer wieder zu Unfällen führen, beschreibt sie die Situation. „Der energieautarke Hafen Vitte soll eine Symbiose eines ganzjährigen Versorgungshafens, einer touristischen und wirtschaftlichen Ausrichtung mit gleichzeitig nachhaltiger Energieversorgung und Betreibung sein. Er soll widerspiegeln, dass Energiewende und Umweltschutz nicht eine zeitgleiche wirtschaftliche Entwicklung ausschließen. Nur dies kann die Zukunft für uns alle sein“, ist im Konzept zu lesen. Darüber soll im August diskutiert werden.

Hiddenseer wollen sich vielleicht der Initiative „Lebenswertes Rügen“ anschließen

Bis dahin ist jedoch noch Zeit. Die Bürgerinitiative wird wahrscheinlich weiter wachsen. Sie planen eine Petition und auf der Website www.vitte-hafen.de kann man Mitglied werden. „Wir haben überlegt, uns der Initiative „Lebenswertes Rügen“ anzuschließen“, sagt Katrin Döde, „da sind wir im Verbund und haben gemeinsam mehr Kraft. Denn es geht ja auch um ein lebenswertes Hiddensee für unsere Kinder und Enkel. Umweltschutz ja, aber zu welchem Preis, darüber müssen wir reden.“ Und sie sagt auch, dass man sich entscheiden müsse im Leben, ob man alles laufen lässt oder ob man sich engagiert und mitgestaltet.

Von Ulrike Sebert