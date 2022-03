Ralswiek

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause feiern die Störtebeker-Festspiele am 18. Juni mit dem Stück „Im Angesicht des Wolfes“ Premiere, das bis zum 10. September auf Rügen zu sehen ist. Am Sonnabend fand dafür das große Casting für Kleindarsteller und Mitarbeiter statt. Auch Sandra Godglück (40) und ihr Sohn Liam (14) waren zur Naturbühne in Ralswiek gekommen.

„Ohne Störti war es wie Folter“

„Ich war vor fünf Jahren das erste Mal hier. Damals wollte ich eigentlich nur meine Tochter Samantha-Jean begleiten“, so Sandra Godglück. Daraus wurden schließlich drei Spielzeiten. „Ich war Gemüsefrau, Soldat und Telefonistin an der Theaterkasse. Das möchte ich wieder machen“, so die Garzerin. „Die zwei Jahre ohne Störti waren wie Folter. Hier fühlt man sich wohl und angenommen. Es ist wie ein Nachhauskommen“, schwärmt die Altenpflegerin, die den Sommer über im Job pausieren würde.

Auch ihr Sohn Jason (17) gehörte schon zur Störtebeker-Familie. Er kann diesmal aber nicht anheuern, weil er eine Ausbildung begonnen hat, so die Mutter von sechs Kindern. Dafür hat sich Liam als Kleindarsteller beworben. Er möchte aber am liebsten auf eine der Koggen, die durch den Großen Jasmunder Bodden gesteuert werden. Dort könnte er als sogenannter „Festmacher“ anheuern, da er keinen Bootsführerschein besitzt.

Bernhard Schmidt aus Bergen möchte für die neue Störti-Saison als Schiffsführer anheuern. Quelle: Gerit Herold

Bernhard Schmidt dagegen hat einen solchen und würde gerne wieder mit an Bord gehen. Der Bergener war vor Jahren schon zwei Mal dabei. „Es hat Spaß gemacht, ist aber auch nicht leicht, weil man präzise arbeiten muss. Das Schiff muss ja zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer bestimmten Stelle sein. Da spielen Wind, Wasser und Strömungen eine Rolle“, weiß der 63-Jährige, der bei der Binzer DLRG aktiv ist und schon bei verschiedenen Fernsehproduktionen als Wasserretter vor und hinter der Kamera stand.

Christin Bramowski aus Magdeburg macht gerade Urlaub in Kühlungsborn und hatte auf Instagram vom Casting erfahren. Sie hat sich für eine Reitrolle beworben. Quelle: Gerit Herold

Christin Bramowski ist extra aus Kühlungsborn angereist, wo sie mit ihrem Mann seit einer Woche Urlaub macht. „Ich habe vom Casting auf Instagram erfahren. Da war mit sofort klar, dass ich hinfahre“, so die Magdeburgerin. 2019 hatte sie zum ersten Mal die Störtebeker-Festspiele gesehen und war sofort total begeistert. „Von der Kulisse, den Schauspielern, den Pferden und dem spektakulären Feuerwerk. Ich habe mich geärgert, dass ich nicht schon früher da war“, so die 35-Jährige.

Im Sommer auf der Insel wohnen

Jetzt will sie als Reiterin richtig mit dabei sein. „Das ist meine große Liebe, ich reite seit dem 6. Lebensjahr und habe einen Oldenburger Wallach.“ Wenn sie eine Rolle bekommt, wird sie über den Sommer auf der Insel wohnen. „Ich arbeite im Rettungsdienst, da kann ich mich ein halbes Jahr rausziehen“, so Christin Bramowski. Doch erst muss sie das Vorreiten am nächsten Sonnabend bestehen.

Freuen sich auf die neue Spielzeit: Ruth (r.) und Anna-Theresa Hick, Geschäftsführerinnen der Störtebeker-Festspiele. Quelle: Gerit Herold

Nach einer Stunde waren 20 Personalbögen für Interessenten verteilt. Es waren alles Neuanmeldungen, denn das „Stammpersonal“ wurde im Vorfeld angeschrieben, damit es nicht zum Casting zu kommen braucht. „Wir wollten wegen Corona keinen Andrang und alles etwas entzerren“, erklärt Geschäftsführerin Anna-Theresa Hick. Ihr Vater Peter Hick ist seit 1993 Intendant der Störtebeker-Festspiele, ihre Mutter Ruth Hick ebenfalls Geschäftsführerin. „Hier sind schöne Freundschaften, Liebespaare und Kinder entstanden“, weiß Anna-Theresa Hick. In der Störtebeker-Familie gibt es einen großen Zusammenhalt. „Es ist ja nicht nur Arbeit. Wer kriegt schon jedes Jahr Applaus“, ergänzt ihre Mutter.

50 Servicemitarbeiter in Spitzenzeiten

Neben den Profi-Schauspielern werden rund 90 Mitarbeiter gebraucht, die das Open-Air-Spektakel mittragen. Nicht nur als Kleindarsteller, Reiter oder Ankleider auf und hinter der Bühne, sondern auch als Servicemitarbeiter. So im Verkauf in der Störti-Boutique. Vor allem aber im gastronomischen Bereich ist noch viel Luft, weiß Torsten Bähr, Betriebsleiter Catering. Bis zu 50 Mitarbeiter werden in Spitzenzeiten benötigt, um Bier, Pommes, Bratwurst, Popcorn und Eis an die Gäste zu bringen. Viele der Ferienjobber im jugendlichen Alter aus den Vorjahren seien inzwischen in die Ausbildung oder zum Studium gegangen.

Auch im Restaurant „Zum Störti“ werden noch Servicekräfte gesucht. „Dort bieten wir dann ab 20. Juni von 16 bis 20 Uhr Buffet an und haben pro Durchlauf 300 bis 400 Leute hier“, weiß Bähr. Verstärkung braucht ebenfalls noch das neue Restaurant „Michels“. Die erste Herausforderung gebe es allerdings schon am 27. und 28. Mai bei den Santiano-Konzerten mit voraussichtlich 15.000 Gästen. Wer beim Casting nicht dabei sein konnte, kann sich immer noch per Mail anmelden unter casting@stoertebeker.de.

„Lippi“ wieder als Balladensänger dabei

Am 9. Mai beginnen die Proben für das neue Stück. Rund 350 000 Menschen schauen sich die Festspiele im Jahr an. In diesem Jahr wird die Besucherzahl pro Aufführung auf 7000 pro Vorführung begrenzt. Als Klaus Störtebeker debütiert Schauspieler Moritz Stephan, als Goedeke Michels ist Alexander Hanfland zu sehen. Auch Entertainer und Sänger Wolfgang Lippert, „Lippi“, steht als Balladensänger wieder auf der Bühne. Klar für Publikum und Ensemble ist schon jetzt: Wiedersehen macht Freude!

Von Gerit Herold