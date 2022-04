Anja arbeitet auf Rügen „in einem Ort außerhalb der Zeit“

Bergen

Anja Czycholl kommt eigentlich aus Bonn, zur Zeit verbringt sie ihre Zeit aber auf der Insel Rügen. „Bis auf weiteres“, sagt sie lachend. „Zumindest diese Saison“. Sie unterstützt ihren Bruder Jörg bei der Leitung des Gut Lebbin. „Es ist ein wundervoller Ort. Ein Ort ausserhalb der Zeit“, beschreibt die gelernte Betriebswirtin. Sie arbeitet gern mit ihrem Bruder zusammen, sowohl in der Küche als auch im Hotel.

Fischadler durchgepäppelt

„Ich backe zum Beispiel auch Kuchen, kümmere mich um den Garten. Ich mache nur Sachen, die Spaß machen.“ Gut Lebbin liegt sehr abgeschieden, einsam fühlt sich Anja Czyholl aber nie. „Wir haben wundervolle Gäste“, sagt sie. „Zuletzt auch viele, die von der Corona-Zeit einfach erschöpft waren. Es ist schön zu sehen, wie die Menschen auftanken.“ In den Wintermonaten ist die Falknerin viel draußen, um Vögel zu beobachten und ab und an ist auch ein Greifvogel zu versorgen. Kein Problem für Anja, sie hat bereits in einer Wildvogelstation gearbeitet. Im vergangenen Jahr konnte sie einen Fischadler durchpäppeln, der nicht ins Winterquartier „gezogen“ ist.

Von Anne Ziebarth