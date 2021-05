Anklam

Er kann von seiner Wohnung in der Anklamer Mühlenstraße aus direkt auf das Werner-Seelenbinder-Stadion blicken. Doch der Fußballfan Bernhard Kersten (63) verfolgt nicht nur die Spiele der Kicker seiner Heimatstadt. „Ich habe hier auch schon einige Läufe absolviert. Durch die Corona-Zeit ist aber so manches zusätzliche Pfund dazugekommen“, bedauert der kräftige Mann.

Bis zu 22 Runden sei er im Oval am Stück gelaufen, erzählt er Jan Wendler. Der 43-Jährige staunt nicht schlecht. Denn er selbst schafft nicht einmal wenige Hundert Meter.

Das Leben nicht mehr allein im Griff

Selbst die kleine Strecke vom Wohnhaus hoch zur großen, gepflegt wirkenden Sportanlage hat ihn sein Nachbar mit dem Auto fahren müssen. „Mein Leben ist kaputt. Ich schaffe nichts mehr. Kreislaufprobleme. Der Alkohol ...“ Der ausgezehrt wirkende Mann zieht an der Zigarette. Er hat Mühe, sich zu konzentrieren. Vor acht Jahren wurde bei ihm Diabetes 1 diagnostiziert, er leidet zudem an Herz- und nervlichen Problemen. Wendler ist Frührentner. Ein Pflegefall. Pflegestufe 3.

Seine Frau Nadine (38) pflegt ihn. Waschen, anziehen, rasieren, Insulin spritzen, Toilettengänge, das Essen in kleinen Portionen reichen ... Tagtäglich. Ein 24-Stunden-Job. Zudem sind Caroline (14) und Fabian (4) zu versorgen. Ein sehr grenzwertiges Unterfangen.

Mit Zertifikat kleine Aufwandsentschädigung möglich

„Wenn wir Bernhard nicht hätten, wäre der Alltag noch schwieriger zu bewältigen“, sagt die gelernte Verkäuferin. Der Meister für Lagerwirtschaft, der lange Jahre selbstständig war, ist Nachbarschaftshelfer. Einer mit Zertifikat. Er gehörte zum ersten Kurs in MV, dessen Teilnehmer 2019 nach einer mehrtägigen Schulung in Greifswald diese Anerkennung erhielten.

Dank dieser Qualifikation erhalten die ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer monatlich auch eine Art kleine Aufwandsentschädigung. Aktuell gibt es im Nordosten bereits mehr als 1000 dieser „Engel im Alltag“, wie sie Denise Schwabach-Fritz (44) nennt. Die Sozialberaterin arbeitet unter anderem mit Pflegeberaterin Bonny Haacker (28) im Pflegestützpunkt Anklam.

Im Pflegestützpunkt Anklam informieren Sozialberaterin Denise Schwabach-Fritz (l.) und Pflegeberaterin Bonny Haacker auch über die Nachbarschaftshilfe. Quelle: Volker Penne

Fehlende Infrastruktur ist großes Problem

Allein im Bereich Anklam gibt es schon 75 ausgebildete Helfer. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind es 180. „Gerade im ländlichen Bereich, wo es kaum noch Infrastruktur gibt, ältere Bewohner oft auf sich allein gestellt sind und Gefahr laufen, zu vereinsamen, wird es ohne die engagierten Frauen und Männer nicht mehr gehen“, ist sich Denise Schwabach-Fritz sicher. Sie ist seit acht Jahren in der Sozialberatung tätig.

Beide Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes kennen Kersten seit Jahren. „Wenn Not am Mann ist, springt er ein. Auf ihn ist Verlass“, freut sich Bonny Haacker.

4,3 Millionen Pflegebedürftige Bundesweit gelten bereits mehr als 4,3 Millionen Frauen und Männer als pflegebedürftig. Laut Prognose der Pflegekassen wird bis 2050 diese Zahl auf 5,9 Millionen Bürger steigen. Derzeit können die Erkrankten die Pflegegrade 1 bis 5 erhalten. Ab Pflegegrad 2wird ein Pflegegeld gezahlt. Aber auch Betroffene mit Pflegegrad 1 haben Anspruch auf den sogenannten Entlastungsbetrag von 125 Euro monatlich.

Bereitschaft zur Unterstützung gewachsen

Für Wendler übernimmt er nicht nur regelmäßig die Einkaufstouren, die Wege zur Apotheke und begleitet ihn zu Behörden, Ärzten und ins Krankenhaus. Er sorgt dafür, dass der ungelernte, schwer kranke Familienvater auch mal die eigenen vier Wände verlässt.

So schaut das ungleich wirkende Duo beispielsweise an der Peene vorbei, die unweit der Stadt in den Peenestrom mündet. Kersten, der gern kegelt und als Freizeit-Fußballer als Torwart bei den Peenebibern aktiv war, hat bis vor wenigen Wochen auch einem alten Sportkameraden, der über 90 war, sehr oft zur Seite gestanden. „Ich helfe gern“, sagt der gebürtige Rügener in seiner betont ruhigen Art. Er wirkt wie ein Fels, der der Nachbarfamilie den so wichtigen Halt im Alltag geben kann.

Bernhard Kersten ist Fußballfan und war Torwart bei den Peenebibern. Quelle: Volker Penne

Pflegebedürftigkeit ist im Nordosten überhaupt keine Frage des Alters. „Unterstützung benötigen Fünf- bis 90-Jährige“, erläutert Bonny Haacker. So nehme unter anderem die Zahl der verhaltensauffälligen Knirpse bzw. der Kinder zu, die an Entwicklungsstörungen und Herzproblemen leiden“, erläutert die Fachfrau. Hier fehlt es landesweit oft an speziellen Betreuungseinrichtungen. Und es braucht ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Pflegeperson und Helfern. Die Bereitschaft, Betroffene zu unterstützen, sei im Landkreis gewachsen, so die Pflegeberaterin. Drei landesweite Online-Kurse mit jeweils 25 Teilnehmern, die in Kürze starten, sind bereits ausgebucht.

