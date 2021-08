Rügen

Für die große Ausfahrt am 11.September laufen die Vorbereitungen der Rügener Radler auf Hochtouren. Start- und Zielort für die „Boddenrunde“ über Distanzen von 45, 75 und 115 Kilometer bleibt wie in den Vorjahren der Famila-Markt in Bergen. „Die neuen Streckenführungen im vergangenen Jahr haben sich grundsätzlich bewährt und werden wegen ihrer besonderen Attraktivität beibehalten“, sagt der Vereinsvorsitzende Herbert Trilk.

„Die Strecken wurden deutlich interessanter, aber auch anspruchsvoller. Insbesondere wollen wir dem Namen unseres Vereins ‚Tour d’Allée Rügen‘ noch gerechter werden, indem wirklich große Streckenabschnitte unter den herrlichen Dächern unserer Alleen verlaufen“.

Auch eine Tour für Mountainbikes

Das gelte sowohl für die Kurzstrecken über 45 und 75 Kilometer, als auch für die traditionelle Boddenrunde. Es wird in einem von der Polizei geführten geschlossenen Verband gefahren. Die Gruppen 1 und 2 starten zusammen und trennen sich nach zehn Kilometern. Am Flughafen Güttin wird für die Gruppen 1 und 2 ein Verpflegungsdepot eingerichtet. Die Gruppe drei wird in Groß Stresow versorgt. Die Versorgungsleistungen in den Depots und im Ziel sind Bestandteil der Beitrittsgebühr.

Die Moutainbike-Tour „Rund-Bergen“ über 40 Kilometer wird allerdings wegen ständiger mangelnder Beteiligung aus dem Programm genommen. Alle Ausfahrten finden in gemäßigtem Tempo statt und jeder Teilnehmer erhält traditionell Medaille und Teilnehmerurkunde.

Interessierte können sich ab sofort unter www.tda-ruegen.de registrieren, das bis zum 7. September freigeschaltet bleibt. Nachmeldungen sind dann bis zum Start gegen 9 Uhr mit einem Zuschlag von fünf Euro möglich. „Wir freuen uns auf die zahlreiche Teilnahme an unserer traditionsreichen Radausfahrt und werden gute Gastgeber sein“, so Herbert Trilk. Der Vorsitzende weist auch schon mal auf die Brückenfahrt mit Prominenten am 16. Oktober und die Rügen Challenge am 17. Oktober hin.

Von Uwe Driest