Anschlag auf Souvenirgeschäft im Sassnitzer Stadthafen

Sassnitz

Auf ein Souvenirgeschäft im Stadthafen von Sassnitz auf der Insel Rügen ist Donnerstag am frühen Nachmittag ein Anschlag verübt worden. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben das Geschäft mit einer chemischen Substanz attackiert, bei der es sich wahrscheinlich um Buttersäure handelt. Verletzt wurde niemand, die Inneneinrichtung des Geschäftes aber beschädigt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Anschlag durch geöffnetes Fenster verübt

Gegen 13.20 Uhr informierte ein 63-Jähriger die Polizei, dass in seinem Souvenirgeschäft eine chemische Flüssigkeit verteilt wurde. Polizei- und Rettungskräfte eilten zum Hafen. Nach ersten Erkenntnissen haben der oder die bislang unbekannten Täter durch ein geöffnetes Fenster dem Anschein nach Buttersäure in den Aufenthaltsraum des Geschäftes geworfen. Die Dämpfe der chemischen Flüssigkeit verteilten sich im weiteren Verlauf bis in den Verkaufsraum, sodass das Geschäft für den Kundenbetrieb geschlossen werden musste.

Anzeige

Feuerwehr sichert Probe

Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehr Sassnitz in spezieller Schutzausrüstung sperrten den Bereich ab, sicherte eine Probe und beseitigten sowohl die Flüssigkeit als auch die Dämpfe. Angrenzende Läden waren von der Sperrung nicht betroffen. Deren Geschäftsbetrieb konnte aufrechterhalten werden.

Weitere OZ+ Artikel

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinsichtlich der Motivlage der oder des unbekannten Täter werde in alle Richtungen ermittelt, teilt die Polizei mit. Sie sucht Zeugen. Wer Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 03 83 92/ 30 70 zu melden.

Von OZ