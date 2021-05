Antje Lipp ist eine Rügener Gastgeberin mit Herz und Elan

Göhren

Antje Lipp ist 1972 in Bergen geboren und in Göhren aufgewachsen. Nach der Schule hat sie sich zur Handelsfachwirtin ausbilden lassen, arbeitete im Edeka-Markt in Sellin und später als Verkaufsleiterin in der Bäckerei Peters. Im Jahre 2013 übernahm sie den Familienbetrieb ihrer Eltern und führt das „Tennisstübchen“ am Göhrener Nordstrand mit Gaststätte und Tennisplatz.

Auf Rügen hat sie ihre große Liebe kennengelernt. Mit ihrem Mann Birger hat sie zwei Kinder: Sohn Kenny (24), der bei der Bundeswehr studiert, und Tochter Malia (12). In der Familie spielte der Fußball immer eine große Rolle. Birger war viele Jahre Trainer beim VfL Bergen und trainierte den Nachwuchs von Hansa Rostock. Nun hilft er im Betrieb mit. Seit zwei Jahren gehört auch ein „Fellkind“ zur Familie – ein Magyar Vizsla namens Eddy. Mit ihm ist die Mönchguterin jeden Morgen am Baaber Bollwerk unterwegs. Zu ihren Lieblingsecken zählen auch die „Zicker Alpen“.

Antje Lipp ist ein Mensch mit Herz und Humor, der sich gern engagiert. Sie ist Mitglied der Mönchguter Trachtengruppe und seit 2019 im Gemeinderat aktiv. „Ich stehe für die Interessen des Göhreners Gewerbes“, sagt sie.

Von Gerit Herold